Initiative présidentielle pour le développement communautaire: des hommages aux FDS tombées pour la patrie au cimetière militaire de Ouezzin ville

L’Initiative présidentielle pour le développement communautaire a organisé, le samedi 27 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso, une opération de nettoyage du cimetière militaire de Ouezzin-ville. Cette activité s’inscrit dans le cadre des conférences publiques sur l’engagement patriotique, et vise à honorer la mémoire des vaillants combattants tombés au front.

Les populations civiles et militaires se sont mobilisées tôt le matin du samedi 27 septembre 2025, au cimetière militaire de Ouezzin-ville, pour rendre les lieux propres. Munis de machettes, de dabas ou tout autre outil de nettoyage, femmes, hommes, autorités administratives, militaires ou coutumières ont débarrassé le cimetière de ses mauvaises herbes. Cette opération de salubrité est l’œuvre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire.

Pour son coordonnateur technique, Dominique Konombo, le nettoyage du cimetière militaire de Ouezzin ville s’inscrit dans le cadre des conférences publiques sur l’engagement patriotique, la cohésion sociale, le civisme et la paix, organisées dans les 13 régions du Burkina Faso, et dont la clôture est intervenue le vendredi 26 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Au cours de ces conférences, les Burkinabè ont pris, selon

le coordonnateur technique, l’engagement vis-à-vis de l’Etat dans le sens du civisme et du patriotisme.

« C’est très important pour nous ce matin de concrétiser cet engagement par le nettoyage de ce cimetière. Et nous sommes doublement satisfaits. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les civils nous ont accompagnés afin de rendre ce cadre plus propre pour nos vaillants combattants qui ont payé de l’ultime sacrifice et qui ont donné leur vie pour ce pays. Nous sommes satisfaits pour la mobilisation et nous sommes sûrs que cela va se répéter et se perdurer dans le temps », a laissé entendre Dominique Konombo.

Se souvenir de nos héros

Le commandant de la deuxième région militaire de Bobo-Dioulasso, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a salué cet hommage rendu aux combattants morts pour la patrie. « Nous sommes ce matin au cimetière militaire de Ouezzin ville pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour que la population retrouve cette vie paisible. Nous sommes fiers que la population se retrouve dans ce cimetière pour le rendre propre parce que c’est notre maison commune et ceux qui s’y reposent sont des hommes qui ont combattu et tombés les armes à la main pour nous permettre d’être là aujourd’hui.

Cela nous donne encore plus de force et d’énergie pour nous FDS qui sommes encore sur le terrain », a-t-il laissé entendre. Au-delà de rendre ce lieu propre, a poursuivi le lieutenant-colonel, c’est aussi honorer la mémoire de ces vaillants combattants qui ont lutté pour libérer le grand Ouest et tout le Burkina Faso. Pour le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo, le nettoyage du cimetière est la concrétisation des engagements pris lors des conférences organisées par l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire.

« Nous sommes dans ce cimetière pour rendre hommage à ceux-là qui ont combattu, et donné de leur sang pour que nous puissions vivre. Plus que jamais nous rappelons leur mémoire en les rendant immortels. Chaque habitant de la région du Guiriko doit se souvenir permanemment de nos combattants devanciers et héros », a souligné Abraham Somdo. Le secrétaire général a remercié l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire et a rassuré que la population viendra au cimetière militaire de Ouezzin-ville chaque fois que ça sera nécessaire, pour que cet endroit soit le plus propre possible.

Adaman DRABO

Safiatou Boly

(Stagiaire)