Le patriotisme au quotidien

En lançant la seconde phase de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), mercredi 2 octobre 2025, le Burkina Faso s’est encore donné rendez-vous avec lui-même. Le pays s’accorde 15 jours, du 2 au 16 octobre, pour revisiter le processus d’édification d’un nouveau socle national. Ce, conformément aux axes stratégiques de la Révolution progressiste populaire (RPP) qui nourrit l’ambition de forger un peuple digne, debout et en marche vers sa souveraineté totale.

A la suite de la première phase 2025 de la deuxième édition des JEPPC, intervenue du 26 mars au 9 avril, la seconde va encore consister à se regarder dans le miroir sous le prisme du patriotisme. Bien au-delà des discours, des slogans et des cérémonies, il est évident qu’il s’agit d’un engagement qui ne se chante pas. Il se prouve à travers le comportement, les actes et les actions des citoyennes et des citoyens sur l’ensemble du territoire national. Il appartient donc à chacun d’exprimer son patriotisme et sa citoyenneté, au plan individuel et collectif. Si l’ossature commune du bien collectif reste le pays, elle l’est aussi pour les ressources matérielles et financières nationales.

Ce souci de préserver l’intérêt commun concerne aussi bien les deniers publics, les infrastructures immobilières et routières, que le service public et le mobilier. Il repose aussi sur le refus du racket, du détournement, de la corruption et des passe-droits. Les JEPPC constituent en effet chaque année des rappels à l’ordre. Etant donné qu’elles font appel au courage discret de bien accomplir son devoir citoyen même quand personne ne regarde.

Sans ambages, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a indiqué, dans son message de lancement de cette deuxième phase, toute la quintessence de ces Journées, selon la dynamique imprimée sous la RPP : « Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’Etat n’est pas un révolutionnaire, il est l’ennemi de la Patrie ». Et d’ajouter : « Vous êtes les sentinelles de notre idéal commun : bâtir une Nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme ».

Ces lignes directrices ainsi définies ont certainement orienté le choix du thème de l’édition 2025 des JEPPC :

« Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ». Parce que la reconquête des portions entières du territoire national ne saurait s’accommoder à des tares aussi redoutables que destructrices appelés indiscipline, paresse, corruption, tricherie ou désordre. Instituées en 2023, les JEPPC se dressent donc en thermomètre d’un engagement collectif et d’une volonté commune de bâtir une nation reposant sur un socle plus solide en vue d’écrire les plus belles pages de son présent et son futur.

Au-delà de la quinzaine de jours de ce mois d’octobre, il s’agit d’afficher et d’affirmer la constance du Burkinabè nouveau. La RPP a ravivé une flamme que chaque citoyen doit entretenir sans relâche. Cette flamme ne va illuminer durablement la marche nationale vers la souveraineté totale que si chaque Burkinabè se met à l’ouvrage en ayant la pleine et entière conscience de sa place et de son rôle dans ce tournant décisif et historique. Il revient au peuple tout entier de porter et vivre sa Révolution au quotidien, dans la sueur et la rigueur.

Par Assetou BADOH

badohassetou@yahoo.fr