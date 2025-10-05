Volontariat national: deux programmes lancés au profit du développement local

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce vendredi 3 octobre 2025, la cérémonie officielle de lancement des initiatives « Volontariat Senior » et « Volontariat de la Diaspora ». Ces deux initiatives visent à renforcer l’implication des Burkinabè de toutes générations ainsi que celle des compatriotes vivant à l’étranger dans la construction nationale.

Les autorités réaffirment davantage leur volonté de maintenir et de renforcer les liens avec la diaspora dans la construction du Burkina Faso. Dans cette dynamique, il a été lancé les initiatives « Volontariat Senior » et « Volontariat de la diaspora », vendredi 3 octobre 2025, à Ouagadougou. La cérémonie, placée sur le thème :

« Valorisation de l’expertise des séniors et de la diaspora par l’engagement volontaire au service de la Révolution progressiste et populaire au Burkina Faso », a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Ces deux initiatives sont conduites par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat

au Burkina Faso (GIP-PNVB). Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souligné que le volontariat senior permettra de valoriser l’expérience, le savoir-faire et la sagesse des aînés, ressources précieuses pour le pays.

Valoriser les capacités endogènes

« Par cet engagement volontaire, nos aînés contribuent à la transmission intergénérationnelle et au développement de secteurs clés tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, la culture, l’artisanat, la technologie et l’informatique », a-t-il déclaré. Ce mécanisme constitue, selon lui, un cadre structuré pour mobiliser et valoriser les compétences, expertises et ressources de la diaspora au service du développement local, de la résilience communautaire et du rayonnement international du pays.

« La mise en place de ces deux approches intervient à un moment charnière de notre histoire nationale. Face aux défis sécuritaires, humanitaires et économiques, notre pays a besoin de mobiliser toutes ses ressources humaines, partout où elles se trouvent et à toutes les étapes de la vie », a-t-il ajouté. Ainsi, le chef du gouvernement a exhorté les volontaires et la diaspora à saisir ces opportunités comme de véritables instruments de transformation sociale et de résilience communautaire, tout en réaffirmant l’engagement de l’Etat à soutenir le dispositif national de volontariat, force stratégique pour bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Le ministre chargé des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, relevant la contribution des Burkinabè de l’extérieur dans la construction du pays, a indiqué que ces deux programmes permettront davantage de les mobiliser et de faire en sorte qu’ils puissent apporter un concours à tous les niveaux.

« Valoriser les capacités endogènes c’est aussi faire appel aux capacités des Burkinabè de l’étranger », a-t-il soutenu. Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, porteur du dossier, ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la vision de refondation de la Nation et de mobilisation de toutes les énergies du gouvernement. « La jeunesse a tant besoin d’orientations pour leur insertion professionnelle.

Ces initiatives visent à booster le mentorat entrepreneurial à travers l’engagement communautaire et mutualiser les efforts entre les seniors et la jeunesse. Jeunes, seniors et diaspora forment un même élan patriotique », a-t-il affirmé. Selon le directeur général du GIP-PNVB, Nestor Noufé, ces deux initiatives s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de son institution, qui est de mobiliser les énergies, les talents et les compétences de tous les Burkinabè, qu’ils vivent au pays ou à l’étranger, jeunes ou seniors, afin de bâtir ensemble une Nation résiliente, solidaire et prospère.

Soumaïla BONKOUNGOU