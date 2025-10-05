Révolution progressiste populaire: les discours du capitaine Traoré compilés dans un ouvrage

Le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Médah, a présidé samedi 4 octobre 2025, la cérémonie de dédicace du livre : « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit : de l’avènement du MPSR II à la proclamation de la Révolution Progressiste populaire » et le lancement de la plateforme ‘’Baoré’’.

« Dans ce recueil, on découvre expli-citement la vision du chef de l’Etat à travers ses discours et adresses aux différentes composantes de la société burkinabè. On peut les résumer en un appel résolu à compter d’abord sur nos propres forces, à produire

ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons, selon l’idéal sankariste ». C’est en ces termes que le conseiller spécial du président du Faso, Serge Théophile Balima, a introduit la présentation de l’ouvrage du directeur de cabinet du président du Faso, capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, intitulé : « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit : de l’avènement du MPSRII à la proclamation de la Révolution progressiste populaire ».

La dédicace de l’œuvre est intervenue samedi 4 octobre 2025, à Ouagadougou. La cérémonie a servi de cadre aussi pour lancer la plateforme numérique « Baoré », grenier en langue mooré qui est une vidéothèque virtuelle de téléchargement et de visionnage de films sur les actions du capitaine Ibrahim Traoré. D’un volume de 307 pages, l’ouvrage est une compilation d’événements du MPSRII du 30 septembre 2022 jusqu’au 1er avril 2025.

Selon Pr Serge Théophile Balima, on y trouve les communiqués, lors de la prise du pouvoir par le MPSR2, les différents messages à la Nation, les rencontres avec les différents acteurs, allant de la classe politique aux organisations de la société civile, acteurs médiatiques, forces vives des régions, jeunes étudiants, militants de la vie citoyenne, combattants blessés sur le terrain des opérations. Ce document, a-t-il souligné, constitue une source d’informations pour nombre d’acteurs de la société intervenant dans le domaine du développement.

« Les historiens y trouveront des éléments pour analyser l’évolution sociopolitique du Burkina et les rapports entre la pensée politique et l’action menée sur le terrain. Les juristes et politologues y puiseront des sources de réflexion sur la nouvelle forme de l’Etat en refondation. Les journalistes y trouveront des indicateurs et des paramètres de la gouvernance pour contextualiser leurs pratiques professionnelles. Les chercheurs pluridisciplinaires cerneront les formes de dénotation et de connotation dans le langage présidentiel qui, souvent, s’embarrasse peu des circonvolutions diplomatiques de circonstance », a-t-il relevé.

Un pilier dans la préservation de l’histoire

Selon lui, ce livre sera également utile aux économistes qui pourront confronter leurs approches théoriques aux conceptions pragmatiques du développement humain que défend le président du Faso. Sans oublier les diplomates qui, a-t-il indiqué, pourront mesurer les nouveaux paradigmes de nos relations internationales fondées sur le respect mutuel et la prise en compte de nos intérêts nationaux. Pr Balima a, en outre, souligné que l’œuvre évoque la solidarité agissante avec les autres, le respect des symboles de l’Etat, le culte du patriotisme qui sont quasiment une religion pour le président Ibrahim Traoré.

Pour l’auteur, le capitaine Martha Céleste Anderson Medah, ce recueil entend conserver la mémoire des événements du MPSR II et orienter le peuple sur la marche de la Révolution progressiste populaire. « Dans la dynamique d’éviter de travestir les faits, les gestes et les discours, nous avons décidé de consigner dans un document, les prises officielles de parole du président du Faso, car les paroles passent mais les écrits restent un véritable témoin de vie », a-t-il justifié. Le capitaine Médah a annoncé que le prix et les lieux de vente du recueil vont être communiqués ultérieurement.

« Il sera vendu à un prix accessible. Et les recettes seront exclusivement orientées à la réalisation d’œuvres sociales », a-t-il promis. Pour avoir préfacé l’œuvre, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a confié qu’elle s’inscrit en droite ligne de la stratégie de communication déroulée par le département depuis le 1er septembre 2025, à l’occasion de la commémoration de l’An III de l’accession à la magistrature suprême du capitaine Ibrahim Traoré. La plateforme “Baoré” quant à elle, est accessible sur le site Web de la présidence du Faso sur www.presidencedufaso.bf. Elle permet d’accéder aux vidéos qui retracent la vision et les actions du capitaine Ibrahim Traoré.

Adama SAWADOGO