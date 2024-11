SITHO 2024: les Burkinabè invités à venir satisfaire leur curiosité

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité le site de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou, mercredi 27 novembre 2024, dans l’enceinte du SIAO. Il a encouragé les différentes commissions à pied d’œuvre pour la réussite de l’évènement.

A quelques heures de l’ouverture de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendu sur le site du SIAO qui abrite l’évènement, mercredi 27 novembre 2024. Après avoir fait le tour dans le Pavillon Kilimandjaro et le Pavillon Le Faso, où il a pu s’enquérir de l’état des préparatifs de l’édition 2024 du SITHO. « Nous sommes venus pour encourager les différentes commissions qui sont à pied d’œuvre depuis des semaines pour la réussite de cet évènement touristique. Nous sommes rassurés de ce que nous avons vu au niveau des stands et du spectacle d’ouverture », a-t-il confié. Le ministre s’est réjoui de constater la mise en place du biotope pour permettre aux visiteurs de découvrir toutes sortes d’animaux.

« Nous sommes confiants que nous aurons un beau spectacle à la cérémonie d’ouverture qui va se dérouler sous le très haut patronage du Premier ministre », a-t-il poursuivi.

Le ministre d’Etat en charge du tourisme a souligné que le SITHO 2024 va permettre de mettre en lumière les potentialités touristiques du Burkina Faso, mais également celles des pays frères de l’AES que sont le Mali et le Niger. « Elle est surtout une tribune de valorisation de la diversité et des potentialités touristiques du Burkina Faso en fraternité avec nos pays amis que sont le Mali et le Niger. Il va aussi s’agir de montrer à la face du monde que le Burkina Faso reste cette destination à ne pas manquer. Car, nous sommes riches sur le plan humain ainsi que par nos potentialités culturelles et touristiques », a-t-il soutenu.

Selon le ministre Ouédraogo, le succès de cette manifestation touristique dépend aussi de la participation des Burkinabè et tous les amis du Burkina Faso. Aussi, il a exhorté tous les Burkinabè à venir au SITHO pour assouvir leur curiosité et se convaincre davantage que le Burkina Faso est un pays riche de ses diversités et ses potentialités touristiques.

Adama SAWADOGO