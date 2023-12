Littérature Les ‘’Clés de la réussite en philosophie’’ de Justin Etienne Coulibaly dédicacées

Le professeur de philosophie des lycées et collèges, Justin Etienne Coulibaly, a dédicacé 3 œuvres intitulées ‘’Clés de la réussite en philosophie’’, samedi 16 décembre 2023. La cérémonie s’est déroulée à Ouagadougou, dans la salle de conférence du collège St Jean-Baptiste-De-la-Salle.

Les nouvelles œuvres dédicacées du professeur de philosophie des lycées et collèges, Justin Etienne Coulibaly, sont le Tome I, Tome II et Tome III de l’ouvrage intitulées ‘’Clés de la réussite en philosophie’’. Ces œuvres traitent respectivement des thèmes en rapport avec les contenus d’enseignement des classes de Seconde, de Première et de Terminale. Les œuvres ont été présentées par le professeur de philosophie et consultant en éthique-médiation et gestion des conflits, Modeste Kourira. Selon M. Kourira, l’auteur des livres ‘’Clés de la réussite en philosophie’’ est un enseignant qui aime sa profession et surtout sa discipline. Pour lui, ces œuvres sont bien écrites et sont très utiles pour le monde scolaire et les non-scolaire. « J’ai beaucoup d’estime pour l’auteur et ses œuvres. Mais que seront-ils s’il n’y a pas de lecteur ? L’écriture et la lecture sont des éléments essentiels pour la transformation de nos sociétés. J’invite donc les burkinabè à s’adonner à la lecture. Je leur demande vivement de lire les œuvres philosophiques de M. Coulibaly car la philosophie cultive la sagesse dont nous avons tous besoin pour réussir dans la vie », a-t-il indiqué.

Les livres ont été édités par la maison IKS production. M. Coulibaly dit avoir entamé sa carrière d’écrivain pour apporter sa pierre à la construction de la société. « En tant qu’enseignant, j’ai constaté tout simplement que les documents foisonnent dans les autres disciplines enseignées dans nos lycées et collèges. Ce qui n’est pas le cas de la discipline de philosophie. J’ai donc pris la décision de produire ces trois Tomes sur la philosophie pour les mettre à la disposition des élèves et des enseignants. Ces livres serviront non seulement de guide pour les enseignants, mais aussi aux élèves qui pourront désormais s’exercer aisément et avoir l’amour de la philosophie ». Aux élèves, l’auteur leur a demandé de rompre avec le stéréotype qui fait croire que la philosophie rend fou. « Bien au contraire, la philosophie cultive la sagesse. Elle ne se limite pas à apprendre et obtenir des notes pour passer en classe supérieure mais, elle est un mode de vie qui vous accompagne dans la société », a avoué le professeur en philosophie. La cérémonie de dédicace s’est déroulée en présence de parents, élèves, collègues et amis de l’auteur.

Adama de Maliki malikadams020@gmail.com