Lutte contre la fraude dans le Nando : une entreprise de BTP épinglée pour usage frauduleux de gaz butane subventionné

Par
JK. Sidwaya
-

Kantigui a appris que dans le cadre de la lutte contre la fraude, une opération de contrôle, menée mardi 9 décembre 2025, par la direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de Nando a révélé une infraction sur un chantier de construction de bâtiments et de routes. Selon les sources de Kantigui, il a été, en effet, découvert sur le site 15 bouteilles de gaz butane de 12,5 kg, utilisées pour chauffer et fondre du bitume dans des (…)

Kantigui

