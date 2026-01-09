Montée des couleurs à la SONATUR: Le DG Ouattara exhorte à refuser toute attitude de confort

La Société nationale d’aménagement des terrains urbains a effectué sa première montée des couleurs de l’année, jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

Les valeurs de patriotisme ne doivent pas être de vains mots, mais un comportement. La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) en est consciente.

En effet, la traditionnelle montée des couleurs observée chaque premier jeudi du mois s’est perpétue, jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou, au siège de la structure. « Voir le drapeau flotter dans le ciel de la terre libre du Faso n’est pas simplement un rituel administratif mais aussi un acte de foi envers la mère patrie et aussi une boussole de notre mission », s’est exprimé

le Directeur général (DG) de la SONATUR, Boureima Ouattara. Il a indiqué qu’à travers cette cérémonie solennelle, sa structure réaffirme son engagement en faveur du respect des symboles de l’Etat, du patriotisme et

du renforcement de la cohésion au sein

du personnel.

Pour M. Ouattara l’action de tous les jours doit se traduire par une conscience professionnelle aiguë, exhortant à refuser toute attitude de

confort ou de lenteur. « Nous devons

assumer notre destin de leader de l’aménagement urbain, d’acteur de référence

dans le développement immobilier par

l’innovation et la rigueur », a-t-il déclaré.

M. Ouattara a félicité l’ensemble du

personnel pour les acquis engrangés

au cours de l’année 2025. « Je vous

convie à une assemblée générale au

cours de laquelle un pré-bilan sera fait,

des perspectives dégagées et des

orientations seront données », a annoncé le premier responsable de l’entreprise. Il a fait savoir que 2026 sera une année de grands défis, car, la SONATUR est en pleine phase d’implémentation du plan stratégique de

développement qui requiert de tous le

sens élevé du service public bien fait.

Pour l’atteinte des objectifs assignés,

Boureima Ouattara, a également rappelé

le devoir de se départir des comportements qui ne grandissent ni n’honorent et ne reflètent point les ambitions. Il a, en outre, traduit ses vœux de santé, de

bonheur et de plein succès au personnel.

Aly SAWADOGO

Yasmine Aïda Arlette KAFANDO

(Stagiaire)