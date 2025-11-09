Opérationnalisation de la Force unifiée de l’AES: les ministres de la Défense font le point au Président Abdourahamane Tiani

Le Président de la République, le général d’armée, Abdourahamane Tiani a reçu, dans l’après-midi de ce vendredi 7 novembre 2025, les ministres en charge de la défense des Etats de la Confédération AES.

La délégation séjourne à Niamey dans le cadre de la réunion des ministres en charge de la défense des Etats membres de la Conféderation AES. Elle est composée du Burkinabè, le général de brigade Célestin Simporé, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants et du ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, le général de Corps d’Armée, Sadio Camara.

Elle est conduite au cabinet du président de la République par le ministre de la Défense du Niger, le général d’armée Salifou Modi. Les ministres de la Défense de l’AES sont venus faire le bilan des activités au niveau de la défense, “particulièrement sur la mise en œuvre de la force unifiée qui connaît une avancée majeure”, a fait savoir le ministre de la Défense du Mali à leur sortie d’audience.

Le Président Tiani, a t-il fait savoir, “ nous a davantage éclairés et orientés sur le contexte géopolitique et sur les nouvelles formes de menaces qui viennent complexifier notre espace tout en nous rassurant sur la capacité de nos trois Etats à rétablir la paix et la sécurité pour le plus grand bonheur de nos populations”. Notons que l’audience s’est déroulée en présence du général de brigade Ibroh Amadou Bacharou, chef D’Etat-major particulier du président de la République et de M.Salim Mahamadou Gado, directeur de cabinet adjoint du président de la République.

Agence nigerienne de presse