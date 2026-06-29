Parlements de l’AES: une feuille de route actualisée pour opérationnaliser les sessions Conférerales

Les Présidents des parlements de la confédération des Etats du Sahel (AES) se sont réunis, le 29 juin 2026, à Ouagadougou pour une rencontre de travail de haut niveau. Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire a permis d’examiner l’état d’avancement du protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des Parlements de la Confédération.

Les chefs des Parlements de la Confédération des Etats du Sahel veulent s’assurer de la bonne mise en œuvre du protocole additionnel relatif aux sessions confédérales de leurs Parlements. Dans cette dynamique, le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Mamoudou Harouna Djingarey, le président du Conseil national de transition du Mali, le général Malick Diaw se sont retrouvés aux côtés de leur homologue burkinabè, Ousmane Bougouma, à Ouagadougou, pour une rencontre de travail, lundi 29 juin 2026.

L’objectif principal de cette rencontre a été l’élaboration d’un calendrier opérationnel destiné à la mise en œuvre des sessions confédérales des Parlements de l’AES, conformément aux engagements pris par les Etats membres. En effet, dans le cadre du processus de mise en place des instances de l’institution sous régional, un protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel a été signé, le 23 décembre 2025 à Bamako puis fait l’objet d’un projet de loi portant autorisation de ratification, le mardi 12 mai 2026, à l’Assemblée législative du peuple (ALP). Ce protocole, a-t-on indiqué, prévoit l’organisation régulière de sessions confédérales parlementaires, destinées à harmoniser les législations, renforcer la concertation politique et promouvoir une gouvernance concertée au service des peuples du Sahel.

La rencontre de Ouagadougou qui s’inscrit dans ce sens, marque une étape significative dans la mise en œuvre de ces engagements. Elle traduit la volonté commune des Parlements de l’AES de jouer un rôle moteur dans la construction de la Confédération, en assurant une coordination efficace et en favorisant l’intégration politique et institutionnelle. Un pilier essentiel de la gouvernance de la Confédération Après un examen approfondi des progrès accomplis depuis l’adoption du protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des Parlements, les présidents des Parlements ont convenu d’autres actions pour l’atteinte des objectifs.

Ainsi, ils ont, à l’issue de la rencontre, selon le communiqué final lu par le 4e vice-président de l’Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, Daouda Diallo, relevé la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des activités prévues dans la feuille de route de l’An II relatives aux sessions confédérales des Parlements de l’AES, adopté une feuille de route actualisée assortie d’un calendrier de mise en œuvre des principales activités préparatoires et décidé de finaliser, l’ensemble des dispositions administratives, juridiques et techniques nécessaires à la tenue de la session inaugurale des sessions confédérales des Parlements de l’AES.

Condamnation ferme de la résolution de l’UE

Dans la même lancée, les chefs de Parlements de l’AES ont invité chaque Parlement national à finaliser les procédures internes de désignation de ses représentants conformément aux dispositions du protocole additionnel tout en se résolvant de renforcer le mécanisme de coordination entre les trois Parlements afin d’assurer un suivi régulier de l’exécution des décisions arrêtées. « Les présidents des Parlements ont réaffirmé que les sessions confédérales des Parlements de l’AES constituent un pilier essentiel de la gouvernance de la Confédé-ration, appelé à contribuer à l’harmonisation des législations, au renforcement du contrôle des politiques confédérales et à la promotion de l’intégration des peuples des Etats membres », a indiqué le communiqué final. Par ailleurs, les Présidents des Parlements ont adopté une motion de soutien au Burkina Faso, suite à la résolution adoptée le 18 juin 2026 par le Parlement européen sur la situation des droits humains au Burkina Faso.

Ainsi, condamnant fermement cette résolution, ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer, en parfaite synergie avec les chefs d’Etat et les autres instances confédérales, à l’édification d’une Confédération des Etats du Sahel forte, souveraine, intégrée et pleinement au service des aspirations de ses peuples. En plus, selon le porte-parole du groupe de travail, Ibrahim Bana du Niger, les chefs de Parlements de l’AES, dans leur motion ont, en outre, exprimé leur soutien total, leur solidarité aux autorités et au peuple burkinabè pour les efforts qu’ils déploient afin de défendre la souveraineté nationale, restaurer l’intégrité territoriale et garantir la sécurité des populations.

Evariste YODA