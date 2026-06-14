Prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale 2026 : Sidwaya s’adjuge les 3 prix en presse écrite et un prix spécial

La Commission épiscopale justice et paix a organisé la Ve édition de la soirée de récompense des lauréats du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, jeudi 12 juin 2026, à Ouagadougou.

La Ve édition du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale (PJPCS) initié par la Commission épiscopale justice et paix (CJP-Burkina) dans la mise en œuvre des activités de l’Initiative paix au sahel/Sahel peace initiative (SPI) a eu lieu au cours d’une soirée de récompense des lauréats, jeudi 12 juin 2026, à Ouagadougou. Cette édition a eu pour thème : « Renforce-ment de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience, du dialogue communautaire et la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation ». Aux cours de la soirée de récompense, 21 journalistes ont été primés avec 13 prix officiels et huit prix spéciaux.

Sidwaya a remporté les 3 prix officiels dans la catégorie presse écrite et 1 prix spécial. Ainsi le 1er prix est revenu à Abdel Aziz Nabaloum, pour son œuvre « promotion de la cohésion sociale : La foi au service de la paix ». Il repart avec un trophée, un chèque de 500 000 F CFA, un roman et une attestation. Yacouba Belem remporte le 2e prix pour son œuvre « commune de Dédougou : La solidarité des populations hôtes redonne espoir aux déplacés internes ». Il gagne un chèque de 300 000 F CFA plus une attestation.

Le 3e prix revient à Djakaridia Siribié pour son œuvre « Exploitation agricole à Matourkou : Des réfugiés passent de l’assistance humanitaire à l’autonomie ». Il obtient un chèque de 150 000 F CFA plus une attestation. Adama Sedgo reçoit le prix spécial du partenaires Oxfam avec un chèque de 200 000 F CFA pour son œuvre « Périmètre aménagé du Youtenga dans l’Oubri/les PDI, force motrice de l’offensive agropastorale ».

Dans la catégorie télévision, le journaliste de Burkina Info, Abdoul Rahim Tapsoba reçoit le 1er prix. Fréderic Tensaba de la RTB radio Bobo décroche le 1er prix dans la catégorie radio et Jean-Marc Kambou de Refletinfo.net, le 1er prix dans la catégorie presse en ligne. Tous ont reçu un trophée, un chèque de 500 000 F CFA, plus un roman sur la paix.

Le prix régional transfrontalier, une innovation

Cette Ve édition du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale a connu la participation des pays de la sous-région.

Le journaliste Drissa Diallo du Mali a remporté le prix régional transfrontalier pour son œuvre « Un vocal qui divise ». La présidente du jury Dominique Marie Nyaméogo a noté que le jury a réceptionné au total 56 œuvres dans quatre catégories. Il s’agit de 47 œuvres nationales dont neuf en presse écrite, 22 en presse en ligne, dix en radio et six en télévision. A cela, s’ajoutent neuf œuvres de la sous-région avec la participation, du Mali, de la Côte -d’Ivoire, du Niger et du Ghana.

La présidente du jury a souligné que l’inno-vation de la Ve édition a été l’intégration du prix régional. Le président de la commission épiscopale justice et paix et de l’initiative paix au Sahel, Monseigneur Alexandre Bazié, a soutenu que l’instauration du prix régional trans-frontalier vise à prôner la paix partout. « La parole peut construire et détruire. Il revient donc aux habitants du Sahel de favoriser un usage positif et efficace de la parole pour la construction de la paix », a-t-il signifié.

Le ministre conseiller spécial du Président du Faso, Samuel Kalkoumdo, a salué l’initiative, reconnais-sant la valeur des journalistes dans la quête du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Le secrétaire général régional de l’initiative paix au sahel, Abbé Herman Ouédraogo, s’est réjoui de l’accomplissement de l’édition. Quant au président du comité d’organisation, Abbé Sié Mohamed Éric Dah, il a remercié et invité les partenaires à les rejoindre pour les prochaines éditions.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Collaborateur)