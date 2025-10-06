Promotion de l’image du Burkina Faso à l’étranger: la nécessité de casser les stéréotypes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé le webinaire de diffusion du mémorandum de déconstruction des stéréotypes sur le Burkina Faso, vendredi 3 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la défense et de la promotion de l’image du Burkina Faso,

à travers le monde, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a élaboré un mémorandum de déconstruction des stéréotypes sur le Burkina Faso. Pour une meilleure appropriation de son contenu par les cadres de l’administration centrale, les missions diplomatiques et consulaires, un webinaire a été organisé. C’est le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, qui l’a présidé, vendredi 3 octobre 2025, à Ouagadougou.

Il a salué la participation des acteurs qui ont contribué à l’élaboration du document. Pour le ministre chargé des Affaires étrangères, le mémorandum va favoriser la cohésion et la continuité entre la dynamique interne et le discours sur le terrain. Il a rappelé que, depuis l’accession au pouvoir du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a opté pour des choix clairs, courageux et structurants.

Il s’agit, a cité Karamoko Jean-Marie Traoré, de lutter efficacement contre le terrorisme, bâtir un développement endogène basé surtout sur la contribution de la diaspora, diversifier les partenaires, ouvrir de nouveaux horizons et construire de nouvelles alliances pour la souveraineté nationale. Mais, le combat ne se mène pas sans difficultés dans la reconquête du territoire national, entre autres, d’où la souffrance des peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de certains clichés qui souillent leur image,

a-t-il relevé.

C’est ce qui a commandé, de l’avis de M. Traoré, de faire le point exhaustif de ces narratifs infondés pour servir de guide d’orientation et de discours harmonieux et cohérent afin de garantir un environnement sain pour le Burkina Faso. A l’occasion, le Bureau d’analyses stratégiques (BAS), qui a conduit de main de maître l’élaboration du mémorandum, a été salué à sa juste valeur. Aux dires du coordonnateur du BAS, Samson Arzouma III Ouédraogo, c’est depuis la fin de 2022, que des actions vigoureuses et décisives ont été prises pour un retour à la sécurité et de nombreuses initiatives de développement. C’est dans ce contexte, a-t-il expliqué, que la Confédération des Etats du Sahel a été créé.

Lutter contre les clichés négatifs

« L’instruction a été donnée d’élaborer un mémorandum pour lutter contre les clichés négatifs sur le Burkina Faso. Cela, par une approche méthodique orientée par la vision du président du Faso et l’ensemble des autorités qui prônent une diplomatie de vérité au détriment de celle mensongère », a déclaré Samson Arzouma III

Ouédraogo. Le mémorandum intitulé : « Burkina Faso : au-delà des stéréotypes, une dynamique vers la sécurité et le développement », compte 86 pages et trois principales parties de deux chapitres chacune.

A l’intérieur du guide d’orientation, sont abordées la présentation du Burkina Faso, son histoire et sa géographie, les dynamiques économiques, dans la première partie. Dans la deuxième partie, le présentateur a fait cas des narratifs infondés à savoir « le Burkina Faso et les pays de l’AES sont contre les occidentaux », « le Burkina serait le théâtre de

conflit armé », des termes comme « groupes armés », « groupes armés terroristes »,

« armées organisées », etc. Mais, le contenu du document, à écouter M. Ouédraogo, bat en brèche ses idées fantaisistes en mettant l’accent sur la réhabilitation de la souveraineté nationale, le renforcement des relations avec d’autres partenaires, etc.

Dans la troisième partie, il est ressorti le fait que le Burkina Faso est un Etat qui pose les jalons d’un développement endogène, durable et inclusif. Ce, à travers les acquis des grandes réformes dans les domaines de développement. Enfin, le mémorandum montre l’exploitation de son contenu à savoir son usage interne dans l’administration burkinabè, son caractère d’éléments de langage au profit des cadres appelés à servir le Burkina Faso à l’étranger. Dans le cadre des perspectives pour l’utilisation du mémorandum, l’on note que ce sera un outil de langage uniforme en vue d’actions coordonnées et cohérentes pour les missions diplomatiques et consulaires.

Le document devrait également toucher les cercles officiels des pouvoirs d’Etat et les organisations internationales, à travers des mises à jour périodiques. A l’issue de la présentation, des participants, en l’occurrence des diplomates burkinabè, ont salué la qualité du guide. Ils ont promis de l’utiliser à bon escient pour casser tous les stéréotypes qui pèsent sur le Burkina Faso. Il a appelé à la chasse permanente des stéréotypes qui ternissent l’image du Burkina Faso surtout sur les réseaux sociaux

Boukary BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)