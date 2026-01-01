Reconquête du territoire: le Premier ministre au front, dans le Bankui

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rencontré, ce mardi 30 décembre 2025, au 51e Régiment d’infanterie commando de Dédougou (RIC), les forces combattantes engagées dans la sécurisation de la région de Bankui. Il était accompagné du ministre d’Etat chargé de la Défense, le général de brigade Célestin Simporé.

Dès l’entame, le chef du gouvernement a rendu hommage aux héros tombés pour la Patrie, rappelant que « nous n’allons pas pleurer nos héros ; nous allons les célébrer ». Au nom du président du Faso et du gouvernement, il a délivré un message de reconnaissance, d’engagement et d’unité à l’endroit des troupes. Le Premier ministre a salué les victoires stratégiques obtenues en 2025, reconnues par les autorités administratives, coutumières et religieuses rencontrées dans la matinée. « Le peuple burkinabè vous a confié une mission et il est fier de constater que vous êtes à la hauteur », a-t-il affirmé, soulignant que ces acquis traduisent un esprit de sacrifice constant.

Il a ensuite insisté sur la vigilance nécessaire face à une adversité organisée visant à affaiblir et diviser les pays du Sahel. « Ce que nous vivons participe d’une volonté orchestrée pour nous rendre faibles. Vous êtes les premiers défenseurs du droit à la vie, et le combat que vous menez, c’est pour que vive le Burkina Faso », a-t-il rappelé, mettant en garde contre les manipulations et tentatives de démoralisation diffusées sur les réseaux sociaux. Appelant à la cohésion entre toutes les entités engagées, il a souligné que « la force de l’ennemi, c’est notre division».

Il a également salué le soutien croissant des populations, illustré par la mobilisation exceptionnelle au Fonds de soutien patriotique : « Ce n’est plus l’armée qui avance seule, c’est le peuple qui avance avec son armée». Le chef du gouvernement a rassuré les troupes quant à la poursuite et à l’intensification des efforts engagés en matière d’effectifs, d’équipements et de réorganisation stratégique, sous le leadership du président du Faso. « Celui qui veut la paix prépare la guerre.

Nous la menons pour la paix durable, l’indépendance et la dignité », a-t-il déclaré. Invitant les combattants à puiser force et fierté dans l’héritage national, il a conclu en leur adressant ses vœux pour 2026, année qu’il souhaite porteuse de réussite individuelle et collective. Plus tôt dans la même journée, le chef du gouvernement s’était rendu auprès du détachement de Di, afin d’encourager les hommes et les femmes engagés pour la reconquête du territoire, saluant leur détermination et leur sens du devoir.

Au nom des forces engagées, le commandant de la 5ᵉ région militaire, le lieutenant-colonel Sosthène Idrissa Coulibaly, a exprimé sa gratitude pour cette visite fortifiante et a réaffirmé l’engagement des troupes à mettre en œuvre les orientations du Premier ministre pour le succès de leur mission.

DCRP/Primature