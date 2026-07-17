Région du Goulmou : ‎Les Forces combattantes sensibilisées aux infections sexuellement transmissibles

Par
BH SIDWAYA
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Les Forces de defense et de securité de la région du Goulmou se sont engagées à appliquer le mesures au cours de la sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles
Les Forces de defense et de securité de la région du Goulmou se sont engagées à appliquer le mesures au cours de la sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles
En marge du déploiement de l’hôpital mobile des armées dans la région du Goulmou, la Direction centrale du service de santé des armées a animé, le jeudi 16 juillet 2026, à Fada N’Gourma, une conférence de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles (IST) au profit des Forces de défense et de sécurité de la région.
Pour le Conférencier, le Médecin-Lieutenant-colonel Ismael Cheick TRAORÉ, cette sensibilisation permet aux FDS de prévenir les IST et de rester en parfaite santé pour accomplir sereinement leur mission
Pour le Conférencier, le Médecin-Lieutenant-colonel Ismael Cheick TRAORÉ, cette sensibilisation permet aux FDS de prévenir les IST et de rester en parfaite santé pour accomplir sereinement leur mission
‎Dans la salle de conférence du Conseil régional de Fada N’Gourma, le Médecin-Lieutenant-Colonel Ismaël Cheick TRAORÉ, coordonnateur adjoint du comité ministériel de lutte contre le VIH/SIDA au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, a exposé aux éléments des Forces de défense et de sécurité les différents types d’infections sexuellement transmissibles, leurs modes de transmission, ainsi que leur prévention et leur traitement.
Le Médecin-Colonel Rigobert KIBA, sous-directeur du soutien de la médecine des Forces armées souligne que cette sensibilisation s'inscrit dans la suite de la mission de déploiement de l'hôpital mobile de campagne des armées, ordonné par le Chef de l'État
Le Médecin-Colonel Rigobert KIBA, sous-directeur du soutien de la médecine des Forces armées souligne que cette sensibilisation s’inscrit dans la suite de la mission de déploiement de l’hôpital mobile de campagne des armées, ordonné par le Chef de l’État
‎Cette séance de sensibilisation a également permis aux Forces combattantes de poser des questions relatives aux IST et d’exprimer leurs préoccupations aux autorités compétentes sur la prise en charge de certaines maladies fréquentes dans leur milieu.
‎Pour le Médecin-Lieutenant-Colonel Ismaël Cheick TRAORÉ, les IST/MST sont susceptibles d’affecter le bien-être des forces combattantes et, par conséquent, leur efficacité sur les théâtres d’opérations. ‎« Nous avons senti, à travers les questions posées, que le message est passé. Nous sommes convaincus que les Forces de défense et de sécurité que nous avons vues aujourd’hui seront des relais auprès de leurs unités en ce qui concerne les modes de prévention des IST », a indiqué le Médecin-Lieutenant-Colonel Ismaël Cheick TRAORÉ.
Selon le Médecin-Colonel Rigobert KIBA, sous-directeur du soutien de la médecine des Forces armées, cette conférence de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des efforts engagés par l’Initiative présidentielle pour la santé au profit des populations, et particulièrement des FDS.
‎Il s’agit surtout de veiller à une meilleure santé des Forces combattantes engagées sur tous les fronts pour la reconquête du territoire.
‎Direction de la communication de la Présidence du Faso

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