Région du Goulmou : ‎Les Forces combattantes sensibilisées aux infections sexuellement transmissibles

En marge du déploiement de l’hôpital mobile des armées dans la région du Goulmou, la Direction centrale du service de santé des armées a animé, le jeudi 16 juillet 2026, à Fada N’Gourma, une conférence de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles (IST) au profit des Forces de défense et de sécurité de la région.

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‎Dans la salle de conférence du Conseil régional de Fada N’Gourma, le Médecin-Lieutenant-Colonel Ismaël Cheick TRAORÉ, coordonnateur adjoint du comité ministériel de lutte contre le VIH/SIDA au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, a exposé aux éléments des Forces de défense et de sécurité les différents types d’infections sexuellement transmissibles, leurs modes de transmission, ainsi que leur prévention et leur traitement.

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‎Cette séance de sensibilisation a également permis aux Forces combattantes de poser des questions relatives aux IST et d’exprimer leurs préoccupations aux autorités compétentes sur la prise en charge de certaines maladies fréquentes dans leur milieu.

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