Centrale de pompage-turbinage de Fengning  :La première au monde par capacité installée totale 

Dans le cadre de leur séjour dans la province du Hebei en Chine, les participants au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont visité la Centrale de pompage-turbinage de Fengning et la Centrale photovoltaïque de Shenyuan Qicaihe.

Avec un investissement total de 19,24 milliards de yuans et une capacité installée de 3 600 MW, la centrale de pompage-turbinage de Fengning se classe au premier rang mondial pour la capacité installée totale des centrales de ce type. Elle est équipée de 12 groupes turbo-alternateurs d’une puissance unitaire de 300 000 kW (dont deux groupes à vitesse variable), soit une puissance installée totale de 3,6 millions de kW. Une fois ses réservoirs pleinement remplis, elle peut fournir 40 millions de kWh d’électricité, équivalant à une gigantesque batterie hydraulique de 40 millions de kWh. Après une charge complète, elle peut alimenter le réseau à une puissance de 3 600 MW pendant plus de dix heures, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité du réseau électrique du Nord de la Chine, ainsi qu’à l’intégration des énergies nouvelles.

Située dans le xian de Fengning, ville de Chengde, province du Hebei, à proximité immédiate du pôle de consommation électrique de Pékin-Tianjin-Hebei et de la base d’énergies nouvelles de dizaines de millions de kilowatts du nord du Hebei, elle est développée, construite et exploitée par la State Grid Xin Yuan Company Limited. Les travaux de construction de la centrale ont été effectués en deux phases. La première à partir de mai 2013 et la deuxième en septembre 2015.

La production annuelle d’électricité prévue pour ce projet est de 6,612 milliards de kWh, tandis que la consommation annuelle pour le pompage s’élève à 8,716 milliards de kWh. L’électricité est acheminée vers le réseau électrique du Nord de la Chine via quatre lignes à 500 kV. Ce projet favorise considérablement l’utilisation généralisée des énergies propres à Pékin et dans la province du Hebei, et fournit une énergie verte inépuisable pour le développement coordonné de la région Pékin-Tianjin-Hebei. Chaque année, il permet d’économiser 480 800 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1,2 million de tonnes, jouant ainsi un rôle essentiel dans l’optimisation de la structure énergétique et la réduction des émissions de carbone.

La centrale de Fengning applique constamment la philosophie de « Construire une centrale, dynamiser une région, améliorer l’environnement et apporter le bien-être à la population locale ». Elle s’engage à être une centrale verte et un projet d’intérêt public, et a obtenu des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux remarquables.

Elle promeut l’intégration des énergies nouvelles et garantit la sécurité et la fiabilité du réseau électrique. Avec la part croissante des énergies nouvelles dans le système électrique, les exigences en matière de flexibilité de régulation du réseau deviennent plus élevées.

8,616 milliards de kWh d’électricité produits

La centrale de Fengning dispose d’une capacité de régulation bidirectionnelle de 7,2 millions de kW, et ses 12 groupes peuvent fonctionner à pleine puissance pendant 10,8 heures. Depuis la mise en service des premiers groupes en décembre 2021, elle a produit cumulativement 8,616 milliards de kWh d’électricité et a absorbé 10,902 milliards de kWh d’énergies nouvelles et d’électricité en heures creuses. Elle joue pleinement son rôle de stabilisateur, de régulateur et d’équilibreur, en lissant efficacement le caractère aléatoire, fluctuant et intermittent de la production d’énergies nouvelles. Elle répond ainsi aux besoins de régulation flexible du réseau, soutient l’intégration à grande échelle des énergies nouvelles dans la région du Nord de la Chine et contribue de manière significative à la sécurité et à la stabilité du réseau électrique de cette région. Elle illustre la responsabilité sociale des entreprises publiques centrales et contribue au développement économique et social local. Les centrales de pompage-turbinage nécessitent des investissements importants et ont des cycles de construction longs. Elles présentent des atouts majeurs comme la forte capacité d’entraînement de l’économie, les bénéfices économiques à moyen et long terme notables, et le soutien vigoureux aux industries en amont et en aval, notamment source de production d’électricité, équipements électriques, appareils consommateurs d’énergie, matières premières, etc. Elles favorisent également la transformation et la montée en gamme de l’industrie manufacturière, améliorent la stabilité et la modernisation des chaînes industrielles et d’approvisionnement, et revêtent une importance capitale pour la stabilisation des investissements, la préservation de l’emploi et l’amélioration du bien-être de la population. Le projet de la centrale de Fengning a permis la construction de la route Huangyong, qui profite à une dizaine de villages et bourgs administratifs le long de son tracé. La centrale a apporté un soutien ciblé à cinq villages. Depuis sa mise en service, elle embauche chaque année près de 400 travailleurs locaux, générant pour eux un revenu annuel supérieur à 16,7 millions de yuans. Elle injecte ainsi une dynamique puissante dans la revitalisation rurale et le développement économique de haute qualité de la région.

La centrale de Fengning a activement participé au projet d’assainissement des eaux du Luan He. Elle a construit un réservoir de rétention des sables pour réguler et retenir les sédiments, et a procédé à l’extraction de plus de 1,8 million de mètres cubes de vases du lit principal du Luan He dans le périmètre du chantier.

Protéger la biodiversité locale

Elle s’est également attachée à protéger la biodiversité locale, en améliorant activement l’écosystème des zones humides du Luan He. La superficie des zones humides du projet a ainsi été augmentée de plus de 800 mu (environ 53 hectares), attirant des oiseaux rares tels que la cigogne noire, la cigogne blanche, la bergeronnette grise et le cygne blanc. Pour la restauration des pentes raides et difficiles d’accès, la centrale a mis en œuvre des techniques composites telles que la granulation à haute teneur en matière organique, le béton végétalisé, les sacs de végétalisation et les tapis de végétalisation, permettant de résoudre avec succès les problèmes de réhabilitation écologique des talus très abrupts. La centrale a strictement respecté la ligne rouge de protection des terres cultivées et a achevé, à un niveau élevé, la remise en état de plus de 2 900 mu (environ 193 hectares) de terres temporairement occupées par le chantier. L’investissement total consacré à la protection de l’environnement et à la conservation des eaux et des sols s’élève à 352 millions de yuans. Ce projet a été reconnu comme base d’éducation à l’environnement par les autorités de la province du Hebei et de la ville de Chengde, et a également reçu le titre de premier site national d’éducation pratique à l’écologie pour la jeunesse.

Dans la province du Hebei, la Centrale photovoltaïque de Shenyuan Qicaihe constitue un haut lieu de promotion de l’énergie verte. En tant que Zone pilote zéro carbone d’électricité couplée à l’élevage, elle allie la production d’électricité et l’élevage. Construite par la société Shenyuan Solar Energy Co., Ltd. de Chengde, elle est mplantée dans le village de Sanfuxingdi, bourg de Yudaokou, comté de Weichang. Le projet s’étend sur 6,6 km² pour un investissement total de 1,8 milliard de yuans. Il comprend une centrale photovoltaïque d’une capacité de 300 MW, un poste de relèvement 220 kV ainsi que des équipements de stockage d’énergie. Une fois achevé, le projet pourra fonctionner de manière stable pendant 25 ans, avec une production annuelle moyenne de 573 millions de kWh, un chiffre d’affaires annuel de 220 millions de yuans et une contribution fiscale annuelle d’environ 24 millions de yuans.

Avant la construction, le site était principalement une prairie naturelle gravement désertifiée. Grâce aux mesures de réhabilitation écologique mises en œuvre, le projet offre désormais des pâturages de qualité pour 3 850 bovins de boucherie et 1 420 ovins de boucherie. Par le biais d’un système de pâturage tournant et d’un élevage ordonné, il concrétise pleinement la complémentarité entre l’élevage et le photovoltaïque, contribuant ainsi au développement dynamique de l’industrie pastorale.

Nadège YAMEOGO