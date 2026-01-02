Région du Kadiogo: le gouvernement encourage les FDS

Une délégation gouvernementale composée de la ministre chargée du Budget, Fatoumata Bako du ministre chargé de l’Elevage, Dr Amadou Dicko, des autorités régionales et communales, ainsi que des responsables de l’ensemble des Forces de défense et de sécurité a effectué une tournée pour encourager les forces de défense et de sécurité.

La cohésion entre nos Forces de défense et de sécurité est un levier stratégique pour l’atteinte des objectifs », a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, invitant les différentes forces à plus d’engagement pour l’atteinte des objectifs en 2026.

« Toutes ces forces sont venues pour vous encourager. C’est pour montrer que la cohésion entre nos Forces de défense et de sécurité est un levier stratégique pour l’atteinte des objectifs sur tous les plans », a-t-il souligné.

La délégation gouvernementale était composée de la ministre chargée du Budget, Fatoumata Bako/Traoré, du ministre chargé de l’Elevage, Dr Amadou Dicko, des autorités régionales et communales, ainsi que des responsables de l’ensemble des Forces de défense et de sécurité.

Ce périple a conduit la délégation dans plusieurs structures de la capitale.

A la Direction générale des douanes, le ministre a transmis le message du chef de l’Etat, qui se résume en trois points : la cohésion entre les Forces de défense et de sécurité, les félicitations et les encouragements du président du Faso à l’ensemble de ces forces pour les résultats engrangés en 2025.

Enfin, la visite de la délégation visait à exhorter toutes les Forces de défense et de sécurité à poursuivre dans la même dynamique en 2026.

La délégation a débuté sa visite à la Direction générale des douanes. Elle a d’abord félicité et encouragé les douaniers pour les efforts accomplis au cours de l’année 2025.

« Je suis témoin de ce que vous avez fait, et cela donne de réels motifs de satisfaction », a confié le ministre de l’Economie et des Finances.

De son avis, l’engagement et l’abnégation des douaniers ont permis une mobilisation record des ressources en 2025, « ce qui nous a permis d’atteindre les objectifs ». Mais, « au-delà de la mobilisation des ressources, vous avez contribué à la lutte contre le terrorisme », s’est-il réjoui.

Ensuite, Dr Nacanabo a prôné la cohésion entre les différentes Forces de défense et de sécurité afin de relever efficacement les défis auxquels le pays est confronté.

Enfin, le chef du département de l’Economie a engagé les douaniers à poursuivre dans la même dynamique, « parce que 2026 sera une année particulière où la reconquête devra aller à un rythme accéléré et où le développement devra atteindre des niveaux jamais égalés ».

La police municipale a ensuite reçu les encouragements du ministre. Même message : il a félicité et encouragé les policiers municipaux pour les efforts consentis dans la sécurisation de la ville, particulièrement en cette période de fêtes de fin d’année.

Selon lui, les policiers municipaux contribuent énormément à la réduction de l’insécurité, à la fluidification de la circulation et surtout à permettre aux populations de célébrer dans la

quiétude.

La Direction générale des Eaux et Forêts a constitué la troisième escale de la délégation gouvernementale.

Le ministre a réitéré le même message à ces « héros du quotidien », dont les efforts au cours de l’année écoulée ont permis de protéger les massifs forestiers et les ressources en eau, tout en contribuant à la lutte contre le terrorisme. Il a estimé important de magnifier ces résultats et de les encourager à faire davantage en 2026.

La délégation s’est ensuite rendue au camp Sangoulé Lamizana pour « soutenir et célébrer la bravoure » des blessés en opération.

Le ministre a salué le courage et le sacrifice de ces hommes et femmes qui ont permis de recouvrer des pans entiers du territoire afin de réinstaller les populations. Il a partagé un verre avec eux et leur a souhaité un prompt rétablissement.

La base aérienne a constitué la dernière étape de la tournée gouvernementale. A cette occasion, le ministre a fait le point des acquisitions et a promis davantage de moyens aux « gardiens du ciel », estimant que « plus l’armée de l’air monte en puissance, plus la différence se fait sur le terrain ».La tournée s’est achevée par un repas communautaire avec l’armée de l’air.

Agence d’information du Burkina