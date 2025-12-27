La direction régionale de la Police nationale (DRPN) de Bankui et du Sourou a organisé une conférence de presse, vendredi 26 décembre 2025 à Dédougou pour présenter des mesures prises par ses services afin que les fêtes de cette année 2025 finissante se déroulent dans la sécurité pour le bonheur des populations des deux régions. Ces dispositions entrent dans le cadre de l’opération « Wibga » lancée par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, pour accompagner les populations dans les célébrations.

Du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, les services régionaux de la Police nationale de Bankui et du Sourou sont appelés à intensifier des actions de sécurisation des populations et de leurs biens pendant ces moments de fêtes de fin d’année. En effet, une batterie d’actions et de mesures ont été présentées à la presse, ce vendredi 26 décembre 2025 à Dédougou dans le Bankui, à l’occasion d’un point de presse animé par le directeur régional de la Police nationale, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Sidibé. Entouré de ses proches collaborateurs, il a précisé que ces actions de sécurisation déjà en cours se situent dans le cadre de l’opération « Wibga » lancée par le ministre de la Sécurité pour renforcer la quiétude et la sérénité des populations pendant cette fin d’année marquée par des festivités.

A l’échelle des deux régions, la direction régionale de la police nationale (DRPN) a établi un dispositif pour parer à toute éventualité. Selon le conférencier, il est prévu « d’intensifier des patrouilles de sécurisation et de dissuasion dans les zones criminogènes, les zones sensibles, les lieux de cultes et les marchés et d’opérer des contrôles sécuritaires et documentaires ainsi que des fouilles de véhicules sur les axes routiers et dans les centres urbains, de jour comme de nuit ».

Du respect aux consignes sécuritaires

Il a indiqué que ses hommes sont à pied d’œuvre pour prévenir les vols, les cambriolages et les troubles à l’ordre public. M. Sidibé a rassuré que tout est mis en œuvre pour contrer toutes formes de criminalité, les accidents de la circulation routière et les risques d’infiltration. Ces actions de sécurisation vont mêler des campagnes de sensibilisation sur le port du casque et le respect du code de la route, a-t-il souligné.

Sans préciser le nombre, il a confié qu’un « effectif conséquent » de policiers et de Volontaires adjoints de sécurité (VADS), est déployé chaque jour sur le terrain et le sera jusqu’au 15 janvier prochain pour contribuer à garantir la quiétude à la population. A l’écouter, le dispositif intègre la sécurisation des lieux de culte, des zones sensibles et le bouclage des endroits criminogènes.

Le patron régional de la police nationale a mis à profit ce point de presse pour porter à la connaissance de la population quelques consignes sécuritaires à observer. Entre autres consignes, il est conseillé de se munir de son document d’identité et les documents afférents à la circulation et à la conduite de son engin à deux roues ou son véhicule automobile, de respecter le code routier et les consignes des agents sur le terrain et de faire confiance aux forces de sécurité, les encourager, les soutenir et leur fournir le renseignement opérationnel. A noter que cette rencontre avec les médias a donné l’occasion à la DRPN de dresser le bilan de ses activités menées en 2025. Nous y reviendrons.

Yacouba BELEM