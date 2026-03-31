Régulation du secteur de l’énergie: un outil d’adaptation aux exigences des mutations opérationnalisé

L’Autorité de régulation du secteur de l’énergie a officiellement lancé les activités de la Cellule de veille stratégique, afin d’assurer une régulation efficace et durable, mardi 31 mars 2026, à Ouagadougou.

Dans sa vision de renforcer la dimension prospective et l’anticipation stratégique dans la régulation du secteur de l’énergie, dans un contexte énergétique marqué par des mutations rapides, l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) a mis en place une nouvelle Cellule de veille stratégique (CVS) en décembre 2025. Les activités de la CVS ont été lancées officiellement, mardi du 31 mars 2026.

« Cette cérémonie qui marque la mise en route effective de la CVS constitue également un cadre privilégié d’informations, d’échanges et de mobilisation des acteurs de ce dispositif de réflexion prospective », a indiqué le président de l’ARSE, Jean-Baptiste Ky. Il s’agira notamment de partager de la vision et les objectifs de la CVS tout en recueillant les contributions des participants pour renforcer son efficacité et d’optimiser son impact, a-t-il indiqué.

De ce fait, a expliqué Jean-Baptiste Ky, ils vont échanger autour d’une communication articulée sur la thématique de « la veille stratégique, levier d’information en matière de régulation et de développement durable du secteur de l’énergie : enjeux et défis dans le contexte du Burkina Faso ». Selon lui, cette cellule née du plan stratégique de développement 2023-2027 de l’ARSE se veut un organe technique de réflexion. Pour ce faire, a-t-il laissé entendre, elle est composée de cadres de l’ARSE, de personnes ressources issues des milieux universitaire, judiciaire, de la recherche et de l’administration publique et privée.

Et d’ajouter que la CVS est structurée autour de trois pôles de veille que sont la veille juridique et institutionnelle, celle technique, technologie et environnementale ainsi que la veille économique et tarifaire. « La CVS va permettre de mieux anticiper sur les actions que nous menons dans un domaine aussi sensible et stratégique que l’énergie qui est en constante évolution », a renchéri le président de l’ARSE.

Anticiper sur toute innovation et les meilleures pratiques

Pour lui, l’expertise de ces différents profils sera mise à profit pour cette anticipation sur toute innovation et les meilleures pratiques dans le domaine de la régulation en particulier et dans le secteur de l’énergie en général. Car a-il-dit une bonne réflexion est préalable pour mener à bien les activités sur le terrain. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Mamadou Dembélé, qui a présidé la cérémonie a soutenu que la régularisation du secteur de l’énergie exige aujourd’hui plus de réactivité, d’innovation et de rigueur.

Il a relevé qu’il était temps pour l’ARSE de s’engager dans une démarche de modernisation de ses outils et de ses approches afin de répondre efficacement aux attentes de l’Etat et des usagers. « En cela, la veille stratégique constitue un levier essentiel d’aide à la décision dont la mise en place permettra de structurer une approche proactive de la régularisation, de renforcer les capacités d’adaptation de l’ARSE et de soutenir le développement harmonieux du secteur de l’Energie », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, il a invité à une mobilisation collective afin de faire de la CVS un levier d’innovation et d’amélioration continue de la gouvernance sectorielle. « Convaincu que les recommandations et pistes d’actions concrètes seront formulées à l’issue de ces échanges pour garantir l’efficacité, la pérennité et l’impact de la CVS, je vous invite à des discussions constructives et orientées vers des résultats concrets en vue d’accompagner efficacement l’ARSE dans l’opérationnalisation de cet outil d’adaptation », a signifié le directeur de cabinet du Premier ministre aux participants.

Kadi RABO