Rentrée scolaire 2025-2026: le ministère en charge de l’éducation affine ses stratégies

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a tenu une réunion de cabinet, vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou.

A quelques jours de la rentrée scolaire, le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales veut prendre les dispositions nécessaires pour une bonne réussite de l’année scolaire. Dans cette dynamique, le département a tenu une réunion de cabinet, vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou. Selon le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion

des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, cette rencontre a permis aux acteurs, non seulement de partager les informations sur les activités menées au sein du ministère, mais également de donner les instructions aux responsables pour la rentrée scolaire 2025-2026.

« Nous nous sommes rassemblés pour réfléchir ensemble, affiner nos stratégies et mobiliser toutes nos énergies au service de l’école burkinabè », a-t-il appuyé. Il a insisté, à cet effet, sur trois piliers cardinaux que sont la gouvernance et la redevabilité, la mobilisation et la coordination des acteurs et l’engagement patriotique de tous pour l’éducation.

Pour le ministre Dingara, la vision du département ne peut se concrétiser que par la consolidation des réformes déjà engagées. Au nombre de celles-ci, il a cité entre autres, l’introduction de l’anglais dès le primaire ; l’initiation aux métiers ; l’intégration des technologies numériques ; la cantine endogène et la généralisation des langues nationales dans l’éducation préscolaire et primaire. Il a signifié que ces réformes sont porteuses d’avenir et exigent une cohérence, une détermination et un suivi.

Tout en traduisant ses remerciements aux différents acteurs impliqués dans l’éducation, le ministre chargé de l’Education nationale a invité chacun d’eux à assumer pleinement sa mission et à traduire ses engagements en résultats concrets. « Le patriotisme éducatif, c’est comprendre que chaque classe ouverte, chaque enfant maintenu à l’école, constitue une victoire nationale », a-t-il signifié.

Le ministre chargé de l’Enseignement de base a, par ailleurs, indiqué que les discussions autour des documents du Conseil de l’école et du document de la réforme ainsi que de la généralisation des langues nationales donneront corps aux réformes en cours.

Selon lui, la rentrée scolaire 2025-2026 doit incarner une nouvelle manière de gouverner, de travailler ensemble et de servir la Nation à travers l’éducation.

« Environ 260 000 élèves sont attendus au CP1, avec 467 écoles rouvertes », a dévoilé le ministre. Il a expliqué qu’après concertation sur la question d’introduction des langues nationales dans les établissements scolaires, il a instruit à près de 900 000 écoles d’introduire une dizaine de langue à partir du CP1 en plus du français.

Soumaïla BONKOUNGOU

Soukriya NACRO

(Stagiaire)