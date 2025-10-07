Reverdissement de la ville de Ouagadougou: le ministre Baro satisfait de la qualité des ronds-points aménagés

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a visité une dizaine de ronds-points aménagés et de plantations d’alignements dans plusieurs arrondissements de la ville de Ouagadougou, mardi 7 octobre 2025.

Les concepts « un rond-point, un aménagement paysager », « une rue, une avenue, une plantation d’alignements » lancés par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se concrétisent dans la capitale burkinabè. En effet, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, accompagné du gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, est allé s’assurer de la qualité des ronds-points aménagés dans la ville de Ouagadougou, mardi 7 septembre 2025.

Les ronds-points des amazones à Tampouy dans l’arrondissement 3, de Suka1, de « Le Bon Samaritain » dans l’arrondissement 6 aménagé par le Président-directeur général (PDG) de l’alimentation « Le Bon Samaritain », Rasmané Convolbo, des deux boutiques dans l’arrondissement 11, de Bendégo dans l’arrondissement 10, de Faso Parc dans l’arrondissement 4 ainsi que des aménagements paysagers à l’échangeur de Ouaga 2000 et au Mausolée Thomas Sankara, ont été les sites visités par le premier responsable en charge de l’environnement.

« Nous sommes sortis pour vérifier la qualité et la durabilité des aménagements paysagers qui ont été réalisés dans la commune de Ouagadougou. Aujourd’hui, c’est une réalité concrète », a affirmé M. Baro. Il a expliqué que ces réalisations visent à créer des poumons verts, des îlots de fraîcheur, à embellir et changer la physionomie de la cité et à créer des espaces de détente et de sport. Les ronds-points aménagés se composent de surfaces en gazon naturel utilisant moins d’eau, de granites décoratifs, de plantes ornementales, de zones piétonnes, de grilles métalliques de protection et de forages équipés pour l’arrosage.

Il a invité les Présidents des délégations spéciales (PDS) et les populations de leur ressort communal à prendre soin des sites, mettant un dispositif pour prévenir les actes de sabotages. Selon le ministre, en plus des neuf ronds-points aménagés dans la commune de Ouagadougou, d’autres ont été également réalisés à Kaya et à Manga ainsi que des plantations d’alignements sur plus de 20 kilomètres.

Création de brigades envisagée

Il a par ailleurs annoncé que sur instruction du Premier ministre, Rimtalba Jean

Emmanuel Ouédraogo, il est prévu la création de brigades pour la gestion des aménagements paysagers dans chaque arrondissement des communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. « D’ici la fin de l’année 2025, nous aurons 12 brigades à Ouagadougou et 7 à Bobo-Dioulasso pour nous permettre de suivre ces aménagements et assurer leur durabilité », a-t-il précisé.

Le PDG de la chaine d’alimentations « Le Bon Samaritain » qui a aménagé le rond-point « Le Bon Samaritain » dans l’arrondissement 6 a salué cette initiative du gouvernement permettant de garder un cadre de vie sain. Il a confié que sa motivation de réaliser le site est « exclusivement » son amour pour la patrie.

« Nous sommes fiers de rendre service, d’être utiles à tout le monde. C’est notre façon de contribuer à la construction du Faso », a-t-il déclaré. Le directeur des aménagements paysagers de l’écologie urbaine, à la direction générale de la préservation

de l’environnement, le lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Delwendé François Ouédraogo, a souligné que pour l’identification de ces sites, sa structure a bénéficié de l’appui des PDS des différents arrondissements de la commune de Ouagadougou.

« Au cours des travaux, nous avons essayé de faire une prospection pour pouvoir déterminer des points d’eau afin d’installer des forages permettant d’arroser les plants à tout moment afin d’être indépendant du réseau électrique », a-t-il relevé. M. Ouédraogo a salué la vielle citoyenne pour l’engouement autour de ces réalisations.

Aly SAWADOGO