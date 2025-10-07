Secteur de la culture et du tourisme: un Forum pour mutualiser les efforts pour un financement durable

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la première édition du Forum des partenaires, le jeudi 7 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a tenu pour la première fois un forum des partenaires. Il a été présidé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dans la journée du jeudi 7 octobre 2025 à Ouagadougou.

Plusieurs communications ont été présentées dont : « Réformes majeures, investissements prioritaires et évènementiels du MCCAT », « Opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme et des projets structurants » et « Processus d’opérationnalisation des grappes : opportunités et défis ». La rencontre qui a rassemblé une diversité d’acteurs nationaux et internationaux a eu pour thème central « Mutualisation des efforts et financement durable ». Pour le ministre Ouédraogo, l’innovation est au cœur des discussions avec une volonté claire d’ouvrir les secteurs culturels aux investissements privés. Il a ajouté que le présent rendez-vous est un cadre de dialogue stratégique.

Des projets prioritaires

A l’entendre, l’objectif général du forum, est de stimuler le développement durable à travers la mise en synergie des initiatives et la recherche de solutions innovantes pour un financement des secteurs concernés. « Il s’agit aussi de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l’image du Burkina Faso, un pays reconnu pour la richesse de son patrimoine culturel et la créativité de sa population », a-t-il confié.

En outre, le ministre chargé de la culture a salué la forte mobilisation des partenaires et la diversité des profils réunis autour d’une même ambition, celle de bâtir un Burkina Faso résilient, uni et culturellement rayonnant. Il a rappelé le rôle vital que jouent la culture, le tourisme et la communication dans le développement endogène du pays. « Ce ne sont pas que des secteurs d’expression, mais de puissants leviers économiques et identitaires pour notre Nation », a-t-il renchéri.

Gilbert Ouédraogo a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à l’endroit des partenaires techniques et financiers qui, malgré un contexte souvent difficile, continuent d’accompagner le Burkina Faso. Le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) au ministère en charge de la communication, Mambourou Soma, pour sa part, a présenté des projets prioritaires du département. Ce qui a permis de donner un aperçu concret des besoins et des ambitions du département en charge de la culture.

Ainsi, il a passé en revue plusieurs projets phares susceptibles de transformer durablement le paysage culturel et touristique du pays. Parmi eux, le Programme de Développement intégré de la vallée de Samandéni (PDIS) qui vise à mettre en valeur les potentialités agricoles, culturelles et écotouristiques de cette zone stratégique. Autre initiative présentée : le projet de mise en valeur du site touristique de Bigtogo.

Ce projet ambitionne de faire de ce site un pôle d’attraction majeur pour le tourisme interne et international, grâce à l’aménagement d’infrastructures adaptées, à la promotion du patrimoine historique et à la création d’activités génératrices de revenus pour les populations riveraines.

En sus, M. Soma a évoqué d’autres projets en gestation, notamment la réhabilitation des musées nationaux et régionaux, la modernisation des infrastructures de communication publique, ou encore la mise en place d’un centre numérique dédié à la promotion de la culture burkinabè à l’étranger. Il a aussi invité les partenaires à apporter leur soutien technique et financier. Il a souligné que la réussite de ces projets dépendra largement de la qualité de la coopération entre l’Etat, le secteur privé et les bailleurs de fonds.

Evariste YODA

Armella KIBTONGO

(Stagiaire)