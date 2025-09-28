Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire: l’avant-projet de document de la région du Nando, validé

La direction générale du développement territorial a organisé la session ordinaire de la commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire, jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire (CNADDT) est un cadre de concertation et d’échanges des acteurs de l’aménagement du territoire qui leur permet de statuer sur les dossiers qui lui sont soumis. A cet effet, la direction générale du développement territorial a organisé la session ordinaire de la CNADDT sur le thème : « Contribution de la région du Nando à la mise en œuvre du SNADDT à l’horizon 2040 : examen de l’avant-projet de Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire du Nando », jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou.

Cette session, selon les organisateurs, a examiné l’avant-projet du Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) du Nando, soumis à la CNADDT. A l’ouverture des travaux, les participants ont échangé sur le contenu de l’avant-projet de SRADDT du Nando et donné leurs avis et suggestions avant que les membres statutaires ne le valident. A la clôture du conclave, ils ont adopté des recommandations fortes, parmi lesquelles figure la nécessité d’accélérer la finalisation des projets de schémas afin de permettre leur soumission prochaine au Conseil des ministres.

La représentante du gouverneur de la région du Nando, Salimata Ouédraogo, par ailleurs, haut-commissaire de la province du Boulkiermdé a salué les acteurs pour leur engagement et la richesse des échanges. « Nous pouvons noter avec assurance que notre session nous a permis d’accomplir les devoirs et responsabilités qui sont les nôtres à savoir conduire des réflexions nécessaires à un développement harmonieux des espaces de compétences des agences de l’eau du Liptako et du Gourma et de la région du Nando », a-t-elle déclaré. La représentante du gouverneur de la région du Nando a ajouté que des documents ont été appréciés à savoir le diagnostic territorial, la prospective territoriale, la charte de mise en œuvre et les documents cartographiques.

« Je retiens qu’à l’issue de nos travaux, les avant-projets de schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau des espaces de compétences des agences de l’eau du Liptako et du Gourma ainsi que l’avant-projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire du Nando ont été examinés sans complaisance et validés par les membres de la Commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire », a-t-elle indiqué.

Une démarche participative

La haut-commissaire du Boulkiemdé a expliqué que la réussite de cette réunion dérive d’une démarche participative fondée sur l’échange, la synergie d’actions et l’expertise. « En consolidant cette dynamique, nous parviendrons à renforcer la tolérance,l’accompagnement et la cohésion sociale, pour un développement durable et harmonieux de nos entités territoriales », a-t-elle laissé entendre.

Quant au directeur général adjoint du développement territorial, Assonsi Soma, représentant le secrétaire permanent de la CNADDT, il a renchéri que les réflexions ont porté sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau du Liptako et le schéma directeur d’aménagement et de développement du Nando. Assonsi Soma a expliqué que les orientations retenues sont axées sur le désenclavement de la région, la maîtrise du foncier, l’encadrement de l’urbanisation, l’exploitation des ressources naturelles, le commerce, le transport et l’hôtellerie comme vecteurs de croissance, ainsi que la gouvernance territoriale.

« Le SRADDT du Nando s’inscrit dans la dynamique du SNADDT adopté en 2017, qui vise l’horizon 2040. Depuis 2018, nous avons entamé la mise en œuvre régionale de ce schéma national. Plusieurs régions disposent déjà de leurs documents. Le processus se poursuit et l’ambition est de doter toutes les régions de référentiels clairs d’ici à 2040 », a-t-il laissé entendre. Le directeur général adjoint du développement territorial a appelé au respect des délais pour finaliser les différents documents, tout en prévenant que les livrables doivent être prêts d’ici au 31 octobre 2025 afin de pouvoir être soumis au Conseil des ministres pour adoption.

« Lorsque l’on parle de schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau, il ne s’agit pas uniquement de consommation locale. L’approche doit intégrer les aménagements, la valorisation des ressources pour le transport, l’irrigation, mais aussi la préservation des écosystèmes. Tout doit être construit autour de l’eau, qui est au cœur du développement durable », a-t-il confié. Le Burkina Faso a adopté la loi n°024-2018/AN du 28 mai 2018 portant Loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) et de son décret d’application pour une meilleure prise en charge de l’aménagement et du développement durable du territoire.

Boukary BONKOUNGOU