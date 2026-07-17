Séjour du Camarade Président du Faso dans la région de Yaadga : Le Chef Suprême des Armées aux Forces combattantes : « votre devoir est d’affronter la menace ! »

Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, s’est entretenu le jeudi 16 juillet, avec les représentants des Forces de Défense, des Forces de Sécurité Intérieure et des Volontaires pour la Défense de la Patrie de la région de Yaadga.

Dans son message, le Chef de l’État a encouragé et félicité les Forces combattantes engagées dans la mission de reconquête du territoire dans la région. « Votre devoir est d’affronter la menace », souligne le Chef Suprême des Forces Armées nationales tout en insistant sur l’engagement au service de la défense de la Patrie et de la sécurisation de la population.

Pour une meilleure compréhension des attaques des forces impérialistes contre notre pays, le Président du Faso invite la hiérarchie militaire à toujours expliquer les raisons de ces attaques aux plus jeunes. A cet effet, il évoque les effets pervers de la politique et le rôle de l’impérialisme guidé par la prédation des ressources naturelles. « Nous ne sommes pas pauvres, seulement nous sommes ignorants de ce qui se trouve sur notre sol et dans notre environnement », indique le Chef de l’État. C’est pour cela, explique-t-il, que l’impérialisme cherche à nous maintenir dans une situation de guerre permanente.

Aussi, le Président du Faso invite les différentes forces à combattre et à rester concentrées. « On doit se battre, (…) il faut lancer le moteur de la machine de la guerre » ordonne le Chef Suprême des Forces Armées nationales.

Cette guerre est multidimensionnelle, elle est économique, communicationnelle et diplomatique. Le Chef de l’État appelle donc les différentes entités des Forces Armées « à faire bloc » entre elles car « notre modèle est un danger » pour l’impérialisme et ses valets locaux.

Face aux forces combattantes, le Président du Faso est revenu sur les efforts consentis grâce au soutien du vaillant Peuple burkinabè pour l’équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées nationales. « Nous continuerons d’avancer (…) et d’ici là, vous allez marcher avec fierté », conclut le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.