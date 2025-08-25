Séminaire en Chine: les compétences d’une vingtaine d’acteurs de médias burkinabè renforcées

L’Institut de recherche et de formation de l’administration nationale de la radio et de la télévision (ANRT) de la République populaire de Chine a organisé, du 11 au 21 août 2025 à Pékin, un séminaire de formation à l’intention d’une vingtaine de journalistes et responsables de médias burkinabè à Pékin. La cérémonie de clôture du séminaire a eu lieu, le jeudi 21 août 2025, dans la capitale chinoise.

L’Institut de recherche et de formation de l’administration nationale de la radio et de la télévision (ANRT) de la République populaire de Chine est satisfait du séminaire qu’il a organisé du 11 au 21 août 2025 à Beijing (Pékin) au profit des acteurs de médias burkinabè. C’est ce qu’a indiqué le Vice-président de l’institut, Liu Linhai, le 21 août 2025, à la cérémonie de clôture du séminaire à Pékin, la capitale chinoise. Il s’est réjoui que les participants aient suivi avec un intérêt remarquable les différentes communications animées par d’éminents professeurs et spécialistes chinois dans le domaine du journalisme et de la communication.

Il s’agit entre autres, a-t-il relevé, du développement de l’industrie des médias en Chine et les échanges et coopérations internationaux de l’ANRT, de l’opération des utilisateurs dans l’environnement des médias en ligne, de l’écologie des médias à l’ère des médias convergents et le journalisme constructif pour la communication du développement global. En plus, des modules liés au secteur des médias, les séminaristes ont eu droit à des communications relatives à la situation nationale de la Chine ainsi que les valeurs communes entre le pays de Xi Jinping et le reste du monde, a ajouté le vice-président de l’ANRT. M. Linhai, à l’occasion, a émis le vœu que les connaissances acquises puissent ouvrir de nouvelles perspectives aux participants et contribuer au développement du secteur des médias au Burkina Faso.

En outre, Le porte-parole de l’institut a salué la qualité des productions journalistiques de la délégation burkinabè réalisées pendant les visites guidées dans différents sites

à Pékin et dans la ville de Xiamen. En effet, en plus des communications, les sémina-

ristes ont, durant leur séjour, visité le Mémorial de la zone économique spéciale de

Xiamen, le « Xiamen media group », le Parc cinématographique et culturel de Jimei, la grande muraille de Chine et le patrimoine architectural et culturel de l’île de Gulangyu.

S’inspirer de l’exemple chinois

Liu Linhai a par ailleurs souhaité que cette formation serve de tremplin pour renforcer le partenariat entre la Chine et le Burkina Faso. A propos, il a confié que l’Institut de formation de l’administration nationale de la radio et de la télévision restera à jamais la « maison des médias burkinabè » en Chine. Cette disponibilité a été bien appréciée par le chef de mission, Jean Noël Bonkongou. Pour lui, ce séminaire est une illustration de l’excellente coopération entre le pays des Hommes intègres et l’Empire du Milieu.

« Les expériences acquises au cours de cet atelier permettra à notre délégation de promouvoir les valeurs partagées de la Chine avec le Burkina Faso », a-t-il assuré. M. Bonkoungou a par ailleurs exprimé sa gratitude au gouvernement chinois et à l’ANRT pour l’organisation du séminaire. Pour le rédacteur en chef de Libreinfo, Séni Dabo, un des participants au séminaire, la formation lui a permis de mieux cerner l’histoire de la Chine ainsi que celle des médias chinois.

« Nous avons appris comment la ville de Xiamen qui était au départ un village de pécheur s’est transformé en 40 ans en ville moderne. Elle fait partie aujourd’hui des zones économiques de la Chine. Notre pays peut s’inspirer de ce modèle de développement », a-t-il confié. Dans la même veine, le directeur de la communication du Fonds de développement culturel et touristique, Issa Bebané, a indiqué que ce voyage lui a permis d’avoir une autre image de la Chine.

« Les visites nous ont permis de savoir que les Chinois sont très organisés et travailleurs. Nous devons nous inspirer de l’exemple chinois », a-t-il relevé. Concernant la formation, a-t-il soutenu, nous avons appris que le journalisme dans les pays occidentaux est différent de celui de la Chine. « En Chine on parle de journalisme constructif. On présente le problème et on propose une solution pour le résoudre. Nous pouvons aussi nous inspirer de ce type de journalisme », a-t-il déclaré.

Abdoulaye BALBONE

(De retour de Pékin)