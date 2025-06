Sociétés d’Etat: 595 milliards F CFA de contribution au budget national en 2024

La 33e session de l’Assemblée générale des sociétés d’Etat, tenue sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est achevée, jeudi 26 juin 2025 à Ouagadougou, sur une note de satisfaction.

Dans un contexte national marqué de crises sécuritaire et humanitaire qui fragilise l’économie nationale, les sociétés d’Etat affichent des résultats historiques, confirmant leur rôle stratégique dans la souveraineté économique du pays.

En effet, lors de la 33e Assemblée générale (AG), tenue sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui s’est achevée, jeudi 26 juin 2025 à Ouagadougou, il est ressorti que le chiffre d’affaires cumulé des 21 entités examinées est de plus de 3 090 milliards F CFA en 2024, contre 1 910,7 milliards F CFA en 2023, soit une progression de 61,7 %. « Cette progression significative montre que nos entreprises publiques peuvent tenir tête aux chocs multiformes, à condition que les exigences de bonne gouvernance soient au rendez-vous », a déclaré le Premier ministre,

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a félicité les équipes dirigeantes pour leur contribution au budget de l’Etat estimée à près de 595 milliards F CFA et aux dividendes à reverser, fixés autour de 67 milliards F CFA. Mais, il les a également invités à « appliquer avec diligence les décisions prises » et à faire preuve d’exemplarité dans l’application

rigoureuse des textes réglementaires. Les Etablissements publics de prévoyance sociale (EPPS) n’étaient pas en reste, car leur produit consolidé a progressé de plus de 12 %, pour s’élever à 395 milliards F CFA, a-t-il fait savoir.

L’ancrage d’une culture de bonne gouvernance

Le Premier ministre a aussi rappelé l’importance de la redevabilité. Il a exhorté les ministères de tutelle à organiser, au moins deux concertations annuelles avec les sociétés sous leur responsabilité, pour mieux anticiper les problématiques et améliorer la préparation des prochaines AG. A l’issue de la séance, le ministre du Commerce, Serge Poda a affirmé que les résultats de l’année 2024 sont « globalement très positifs », même si deux sociétés d’Etat présentent des états financiers déficitaires.

« En dépit d’un contexte intérieur et international difficile, la vision stratégique du gouvernement et le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont permis d’atteindre ces performances inédites », a-t-il soutenu. M. Poda a souligné que l’AG a aussi mis l’accent sur l’ancrage d’une culture de bonne gouvernance, avec l’appel à la mise en œuvre effective des recommandations issues des audits. Une résolution forte a également été formulée. Il s’agit de veiller à ce que les actions menées par les entreprises publiques aient un impact visible et tangible sur le bien-être des populations burkinabè, a-t-il précisé.

Mahamadi SEBOGO

Samira KIENORE

(Stagiaire)