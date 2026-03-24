SONATUR: 500 titres fonciers remis aux acquéreurs de Ziniaré et Silmiougou

La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a remis, mardi 24 mars 2026, à Ziniaré, 500 titres fonciers aux acquéreurs de parcelles des sites de Ziniaré et de Silmiougou. La cérémonie, présidée par le ministre de la Construction de la patrie, Mikaïlou Sidibé, a également été marquée par un don de matériel d’une valeur de 40 millions F CFA au profit de la Direction générale des impôts (DGI), dans une dynamique de renforcement de la sécurisation foncière au Burkina.

500 acquéreurs des parcelles sur les sites Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) de Ziniaré et de Silmiougou sont rentrés en possession de leurs titres fonciers. Ils ont reçu le précieux sésame, mardi 24 mars 2026, à Ziniaré, en présence de Mikaïlou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie. Au total, 300 titres fonciers concernent le site de Silmiougou et 200 celui de Ziniaré. Pour le directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, cette remise constitue « une avancée significative dans le processus de sécurisation foncière ». « En remettant ces titres fonciers à leurs légitimes propriétaires, nous leur offrons bien plus qu’un document administratif : nous leur garantissons une sécurité juridique, un droit reconnu et une sérénité durable dans la jouissance de leurs biens », a-t-il souligné.

La présente opération s’inscrit dans la mission de la SONATUR de produire des parcelles viabilisées, sécurisées et conformes aux normes. Selon le directeur technique, Richard Bazié, le site de Ziniaré s’étend sur environ 60 hectares, avec 614 parcelles mises en vente, tandis que celui de Silmiougou couvre près de 200 hectares pour plus de 2 000 parcelles. Il a précisé que les titres sont délivrés progressivement, en fonction du paiement intégral des parcelles par les acquéreurs.

Le président de la délégation spéciale de Ziniaré, Florent Daboné, a salué une initiative qui participe à « un développement urbain maîtrisé » de la commune. Pour lui, l’accès sécurisé à la propriété foncière contribue à la reconnaissance du droit à un logement décent et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

La cérémonie a également mis en lumière le rôle central de la Direction générale des impôts (DGI) dans le processus foncier. Sa directrice générale, Eliane Djiguemdé, a rappelé que son institution intervient à une étape déterminante, celle de la sécurisation juridique des droits à travers l’immatriculation, la délivrance des titres fonciers et l’enregistrement des mutations. « L’activité de délivrance des titres ne constitue pas seulement une formalité administrative. Elle est au cœur de notre mission et participe pleinement à la consolidation de la sécurité juridique et économique », a-t-elle affirmé. Elle a également indiqué que chaque titre délivré contribue à alimenter le système d’information foncière en cours de constitution, socle d’une gestion moderne, fiable et transparente du patrimoine foncier national.

Forte mobilisation des équipes techniques

Mme Djiguemdé a mis en exergue les résultats obtenus grâce à la collaboration entre la DGI et la SONATUR. 530 titres fonciers ont été délivrés en 2023, 347 en 2024 et 500 en 2025. Des performances qu’elle a attribuées à la forte mobilisation des équipes techniques des deux institutions. Toutefois, elle a relevé la nécessité de structurer davantage cette coopération. C’est dans cette optique qu’un protocole de collaboration a été signé en septembre 2025 entre les deux entités. Pour la DGI, ce cadre formel vise à améliorer la planification, la coordination et l’efficacité des actions conjointes en matière foncière.

En signe de reconnaissance pour l’accompagnement de la DGI, la SONATUR a remis un important lot de matériel dont la valeur est estimée à plus de 40 millions F CFA. Il est composé notamment de 45 armoires de rangement, 10 imprimantes, 120 cartons de rames de papier, 120 cartouches d’encre, 260 cartons de chemises à sangles et 70 boîtes de stylos. Selon les donateurs, cet appui va renforcer les capacités opérationnelles des services fiscaux et améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

Djakaridia SIRIBIE