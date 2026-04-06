Une nouvelle élite révolutionnaire

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement lancé, le jeudi 2 avril 2026 à Ouagadougou, l’initiative « Jeunesse révolutionnaire en marche » (JeRM), dans un contexte hautement symbolique marqué par la commémoration de l’An I de la proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP). Ce lancement, couplé au cérémonial militaire d’hommage mensuel au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons au mémorial Thomas-Sankara, consacre une orientation stratégique visant à faire de la jeunesse le moteur irréversible du renouveau national.

Depuis son avènement, la Révolution a fait de la jeunesse son fer de lance. Non pas dans le discours, mais parce qu’elle incarne l’énergie, la créativité et la capacité de rupture nécessaires pour bâtir un Burkina Faso nouveau. La transformation profonde des mentalités, condition sine qua non de toute révolution véritable, ne peut s’opérer que si elle prend racine dès le bas âge. C’est à ce niveau que se forgent les consciences, que s’enracinent les valeurs et que s’éveille le sens du devoir patriotique.

Les initiatives engagées ces derniers mois en sont une illustration concrète. L’immersion patriotique, les camps de vacances Faso Mêbo, la promotion du port du Faso Dan Fani et du Koko Dunda en milieu scolaire, ainsi que le renforcement de l’instruction civique et patriotique traduisent une volonté affichée de refonder l’éducation sur des bases endogènes. Déjà, dans plusieurs établissements, des enseignants ont pris des initiatives pour inculquer l’esprit révolutionnaire, réintroduire les jardins scolaires et reconnecter les élèves aux fondamentaux burkinabè.

Cette dynamique prouve, selon le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que le peuple burkinabè est intrinsèquement révolutionnaire. Dans son entretien du 2 avril 2026 avec la presse nationale et internationale, à l’occasion de l’An I de la proclamation de la RPP, le chef de l’Etat a été sans équivoque : il s’agit de former une élite révolutionnaire puisée en priorité au sein de la jeunesse. Une élite consciente, disciplinée, patriote et capable d’adapter l’idéal révolutionnaire aux réalités d’un monde en mutation.

C’est précisément le sens de l’initiative JeRM qui constitue désormais un levier de mobilisation citoyenne, un espace d’engagement à travers des activités éducatives, des journées d’hommage, des conférences et des actions de terrain. Elle appelle chaque jeune à devenir un acteur du changement, à rejeter les logiques de dépendance et à défendre la souveraineté nationale.

Mais cette ambition collective ne saurait se réaliser sans une synergie intergénérationnelle. A cet effet, il incombe aux aînés la responsabilité de transmettre les valeurs cardinales de civisme, de patriotisme et de discipline. Il leur revient de guider, d’encadrer et d’inspirer cette jeunesse appelée à porter les espoirs de toute une nation.

Pour les jeunes, la mission principale est de faire vivre et rayonner la Révolution. Il leur appartient de porter haut les idéaux d’un Burkina Faso libre, digne, prospère et souverain, dont la voix, déjà audible, continuera de s’affirmer avec force dans le concert des nations.

La dynamique est enclenchée, avec la jeunesse en première ligne.

Par Assetou BADOH