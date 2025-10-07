𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞́ 𝐚̀ 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, ce lundi 6 octobre 2025, à Dakar, où il prendra part au Forum Invest In Sénégal, les 7 et 8 octobre au Centre international de conférences Abdou Diouf. Il a été accueilli, à sa descente d’avion, à l’aéroport international Blaise Diagne, par son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

Ce grand rendez-vous économique, placé sous le thème « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir », réunira plusieurs acteurs publics et privés venus du monde entier.

La participation du Chef du Gouvernement à ce forum témoigne de la volonté du Burkina Faso de s’inscrire pleinement dans la dynamique régionale de promotion des investissements.

Ce forum sera également, pour le Premier ministre, l’occasion d’audiences, de rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers, ainsi que de visites d’expositions et de sites mémoriels.

La participation du Chef du Gouvernement burkinabè au Forum Invest In Sénégal s’inscrit dans la stratégie de diplomatie économique proactive visant à faire du Burkina Faso une destination d’investissement crédible et résiliente.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞