Plan RELANCE 2026-2030 : Le Premier ministre appelle les acteurs à l’action et à la culture du résultat

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce vendredi 5 juin 2026 à Ouagadougou, la session 2026 du Comité d’orientation stratégique du Plan RELANCE 2026-2030. Cette rencontre a réuni les membres du Gouvernement, les gouverneurs des régions, les responsables des structures de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques, les acteurs du secteur privé ainsi que la faîtière des organisations de la société civile.

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‎Placée sous le signe de la souveraineté, de la résilience et de la transformation structurelle de l’économie nationale, cette session intervient dans un contexte marqué par la poursuite des efforts de reconquête du territoire national, de consolidation de la sécurité et de refondation du modèle de développement du Burkina Faso.

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‎Au cours des travaux, le bilan de la dernière année de mise en œuvre du référentiel précédent a été présenté aux participants. Les membres du Comité d’orientation stratégique ont ainsi examiné le Rapport annuel de performance 2025 de la Politique nationale de développement, ainsi que les acquis enregistrés sur la période 2021-2025.

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Le Premier ministre a salué les performances réalisées dans la mise en œuvre du Plan d’action pour la stabilisation et le développement 2023-2025. Pour la dernière année de ce référentiel, il a notamment relevé que le taux de croissance du produit intérieur brut réel est passé de 4,8 % en 2024 à 5,3 % en 2025. Le niveau global d’exécution de la Politique nationale de développement est, quant à lui, estimé à 85,5 %, malgré un contexte national et international exigeant.

‎Ces acquis, a-t-il souligné, doivent être consolidés et amplifiés. « L’heure n’est plus aux ambitions modestes. Elle est à l’audace, à la discipline, à l’innovation et au sacrifice patriotique. Notre peuple attend de nous des résultats concrets, visibles et durables », a-t-il insisté. Cet appel se traduit dans la Matrice des réformes stratégiques et des investissements structurants du Plan RELANCE 2026-2030, présentée aux participants.

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‎Le Chef du Gouvernement a rappelé que le Plan RELANCE s’inscrit dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire, proclamée le 1er avril 2025 par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Il constitue, selon le Premier ministre, l’expression opérationnelle de la RPP dans le domaine du développement économique et social. Il vise à bâtir une économie nationale plus résiliente, souveraine et inclusive, fondée sur la valorisation des ressources internes, la transformation structurelle de l’appareil productif et l’appropriation nationale du processus de développement.

Parmi les principales orientations du Plan figurent la consolidation de la sécurité et la restauration complète de l’intégrité territoriale, le renforcement de la souveraineté économique, l’accélération de la transformation industrielle et agro-sylvo-pastorale, le développement des infrastructures structurantes, la promotion du capital humain et de l’emploi des jeunes, ainsi que le renforcement de la gouvernance patriotique.

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‎Le Chef du Gouvernement a également mis l’accent sur l’appropriation nationale du processus de développement. Il a appelé à une plus grande responsabilisation des administrations publiques, à une meilleure mobilisation des ressources internes, à une participation accrue des collectivités territoriales, du secteur privé national, des communautés et des organisations de la société civile, ainsi qu’à une culture renforcée du résultat et de la redevabilité.

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‎« Nous devons faire en sorte que le développement du Burkina Faso soit désormais pensé, financé, exécuté et évalué d’abord par les Burkinabè eux-mêmes, dans l’intérêt exclusif du peuple burkinabè », a-t-il affirmé.

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‎La réussite du Plan RELANCE constitue un impératif national. Elle doit permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, de promouvoir la transformation locale des ressources minières et agricoles, d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base, de développer les infrastructures énergétiques, routières et industrielles, de moderniser l’administration publique et de créer durablement des emplois pour la jeunesse.

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‎« Cette réussite exige l’engagement patriotique de tous les acteurs, la mobilisation de toutes les énergies nationales et une culture permanente du résultat », a-t-il soutenu, avant de donner des orientations précises aux ministres, aux présidents des Cadres sectoriels de dialogue, aux gouverneurs de région, aux responsables de programmes et à l’ensemble des acteurs de la mise en œuvre et du suivi des politiques publiques.

Le Chef du Gouvernement leur a donné instruction de faire preuve de responsabilité, de célérité et de détermination, afin de traduire les orientations du Plan RELANCE en résultats concrets, dans une logique d’obligation de résultat et de redevabilité. Ils devront également accélérer l’exécution des réformes stratégiques et des investissements structurants, renforcer la mobilisation des ressources internes et accorder une priorité accrue aux secteurs de la production et de la transformation.

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‎Cette session 2026 du Comité d’orientation stratégique marque ainsi une étape majeure dans l’opérationnalisation du Plan RELANCE, l’un des principaux instruments de transformation économique et sociale du Burkina Faso pour les cinq prochaines années.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞