𝟐𝟐ᵉ 𝐑𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭/𝐒𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞́ : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé ce lundi 10 novembre 2025, à l’ouverture officielle des travaux de la 22ᵉ édition de la Rencontre nationale Gouvernement/Secteur privé. La cérémonie qui s’est déroulée dans la salle du Palais de la culture Mgr Anselme Titianma Sanon à Bobo Dioulasso, a réuni les acteurs économiques du pays conduit par les principaux responsables des faîtières.

‎

‎Instituée depuis 2001, cette tribune annuelle de dialogue réunit les décideurs publics et les acteurs du monde économique autour d’une même ambition : bâtir une économie nationale forte, solidaire et souveraine.

‎

‎Le Chef du Gouvernement a salué la mobilisation du secteur privé et des partenaires sociaux, malgré un contexte national marqué par de nombreux défis.

‎

‎« La 22ᵉ édition de la Rencontre nationale Gouvernement/Secteur privé traduit notre volonté commune de refonder l’économie nationale sur des bases de souveraineté, de solidarité et de patriotisme économique », a-t-il affirmé.

‎

‎Cette rencontre est l’aboutissement d’un processus participatif, marqué par des concertations régionales public-privé tenues du 8 au 22 mai 2025 dans l’ensemble des régions, et des concertations sectorielles à Ouagadougou les 7, 8 et 10 juillet.

‎Ces cadres de dialogue ont permis d’identifier les principales préoccupations du secteur privé et de proposer des pistes de solution réalistes.

‎

‎Placée sous le thème : « Développement des infrastructures : enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable »,

‎cette édition met un accent particulier sur la nécessité d’un dialogue renforcé entre l’État et le secteur privé pour relever le défi des infrastructures notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, des TIC et de l’industrie.

‎

‎« Les infrastructures sont le socle de notre souveraineté. Chaque route, chaque centrale, chaque fibre optique posée sur notre sol est une pierre sur l’édifice de l’indépendance nationale », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, soulignant que le développement des infrastructures est à la fois un levier économique et un acte de souveraineté.

‎

‎Le Chef du Gouvernement a exhorté les opérateurs économiques à faire du patriotisme économique un véritable credo :

‎

‎« Investir chez nous, produire chez nous, consommer ce que nous fabriquons, voilà l’expression la plus noble de l’amour de la Patrie », a-t-il déclaré.

‎

‎Évoquant les efforts du Gouvernement pour rendre le pays plus attractif, il est revenu sur le succès du Forum international “Investir au Burkina Faso”, tenu en octobre dernier, qui a mobilisé plus de 1 200 investisseurs issus de 48 pays — un signe de la résilience et de la vitalité du secteur privé burkinabè.

‎

‎Dans la même dynamique, il a annoncé l’unification du dispositif de dialogue public-privé et du mécanisme de pilotage du climat des affaires, afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action économique.

‎

‎Avant de clore son allocution, le Premier ministre a lancé un appel fort à l’unité et à la responsabilité collective :

‎

‎« Le développement du Burkina Faso ne viendra ni d’ailleurs ni du miracle. Il viendra de nous-mêmes, de notre travail, de notre unité et de notre foi en la Patrie. »

‎

‎Pour sa part, le président de la Délégation spéciale de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Roland Achille SOW, a salué la tenue de cette rencontre, qu’il a qualifiée de « tribune d’échanges directs et sans filtre entre le Gouvernement et le monde des affaires ».

‎

‎Il a invité les acteurs économiques à des contributions concrètes pour la construction d’infrastructures résilientes et souveraines indispensables aux ambitions économiques du Burkina Faso.

‎

‎« Sous le leadership du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, nous restons persuadés que la volonté politique actuelle transcendera les difficultés auxquelles notre pays fait face », a-t-il soutenu.

‎

‎À l’issue de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre et sa délégation ont visité les stands d’exposition donnant à voir des produits d’industriels et d’artisans burkinabè.

‎

‎La 22ᵉ Rencontre nationale Gouvernement/Secteur privé se veut ainsi un tremplin pour une économie ancrée dans la souveraineté, la solidarité et le patriotisme économique.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞