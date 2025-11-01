𝟔𝟓ᵉ 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐦𝐞́𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 : 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮𝐱 𝐜𝐨̂𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐞́𝐫𝐨𝐬 𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞́𝐬

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu visite, ce samedi 1ᵉʳ novembre 2025, aux militaires blessés en opérations, hospitalisés à l’Hôpital militaire Capitaine Halassane Coulibaly, sis au Camp Sangoulé Lamizana à Ouagadougou.

Cette visite, empreinte d’émotion et de solidarité, est intervenue à l’issue de la cérémonie officielle du 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales.

Le Chef du Gouvernement est allé s’enquérir de l’état de santé des combattants blessés et leur témoigner le soutien et la solidarité du Gouvernement, mais aussi celui de l’ensemble du peuple burkinabè pour leur engagement et leur sacrifice. « Nous sommes venus vous encourager, vous témoigner notre soutien et dire aussi que la Nation est fière de vous », a déclaré le Premier ministre s’adressant aux blessés.

Malgré leurs blessures, les soldats rencontrés gardent le moral et affirment être prêts à reprendre le combat dès leur rétablissement, illustrant ainsi la bravoure et la détermination caractéristiques des Forces armées burkinabè.

Le Premier ministre a également visité l’atelier d’initiation aux arts plastiques dédié aux militaires blessés. Cet espace constitue un cadre de formation et de thérapie, où le dessin, la composition des couleurs et la teinture sur toile participent à leur rééducation et à leur reconstruction psychologique.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de brigade Célestin Simporé, a salué cette démarche du Chef du Gouvernement : « Le camarade Premier ministre a bien voulu nous accompagner pour visiter nos blessés de guerre et nos malades. C’est une action qui vise à leur montrer que nous ne les avons pas oubliés. Nous avons un devoir de mémoire envers ceux qui sont tombés et un devoir de soutien envers ceux qui se battent encore. » Pour lui, cette visite illustre la cohésion entre le peuple et son armée, ainsi que l’unité nationale qui doit continuer de guider la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso.

En ce 65ᵉ anniversaire, cette visite du Premier ministre au camp Sangoulé Lamizana incarne la reconnaissance de la Nation envers ses fils et filles engagés pour la reconquête du territoire. Elle rappelle que la force du Burkina Faso réside dans la résilience, la solidarité et l’unité de son peuple et de son armée.