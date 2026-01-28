14 jeunes filles à la barre pour racolage à Bobo-Dioulasso

T.A et 13 autres ont comparu devant les juges de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le vendredi 23 janvier 2026, pour répondre des faits de racolage à « Petit Paris », un quartier résidentiel de la cité de Sya. Il leur est reproché d’avoir procédé publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de (…)

Yacouba BELEM

Noufou NEBIE