14 jeunes filles à la barre pour racolage à Bobo-Dioulasso

Par
JK. Sidwaya
-

T.A et 13 autres ont comparu devant les juges de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le vendredi 23 janvier 2026, pour répondre des faits de racolage à « Petit Paris », un quartier résidentiel de la cité de Sya. Il leur est reproché d’avoir procédé publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de  (…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Yacouba BELEM
Noufou NEBIE

 

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.