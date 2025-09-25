Participation au débat général de l’ONU: Les Premiers ministres de l’AES harmonisent leurs points de vue

Les Premiers ministres de la Confédération AES ont organisé, une séance de travail, le mercredi 24 septembre 2025, à New York. Ils ont harmonisé leurs points de vue avant leur participation au débat général de la 80e Assemblée générale de l’ONU.

Les pays membres de la Confédération AES prendront par au débat général de la 80e Assemblée générale(AG) des Nations unies, le samedi 27 septembre prochain. Avant leur prise de parole pour livrer leur message au monde, ils ont jugé nécessaire de se concerter pour mieux accorder leur violon. Chose faite, le mercredi 24 septembre 2025, à New York, lors d’une réunion en travail en présence des chefs de gouvernement du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, du Mali, Abdoulaye Maïga et celui Niger, Ali Lamine Zeine qui représenteront leur Chef d’Etat respectif. De la substance des échanges, le ministre des affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop a confirmé que les Premiers ministres ont décidé de se rencontrer d’abord pour échanger des informations sur leur pays, mais aussi pour partager leurs analyses par rapport à cette 80e AG de l’ONU, à l’état du monde et des aspirations des peuples de la Confédération des Etats du Sahel, qui est celle de pouvoir se prendre en charge, pour plus d’indépendance, de souveraineté de leurs États et de rupture par rapport à des pratiques qui jurent avec l’intérêt de leurs populations. A cet effet, a-t-il clarifié, les Premiers ministres ont passé en revue les activités qu’ils vont entreprendre de façon collective pour faire en sorte que la Confédération des Etats du Sahel puisse porter la voix et les aspirations des peuples du Burkina, du Mali et du Niger à la tribune de l’AG des Nations unies de façon solidaire pour faire passer leurs messages par rapport à leur vision de la marche du monde. “Ils se sont concertés sur un certain nombre d’actions qu’ils entreprendront ici à New York, qui touchent également aussi à la rencontre des communautés de l’AES qui résident aux États-Unis d’Amérique. Aussi, ils se sont félicités de toutes les avancées enregistrées par la Confédération sous le leadership de nos Chefs d’État, en l’occurrence, ses Excellences le Général d’armée Assmi Goïta, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Général d’armée Abdourahamane Tiani qui ont eu cette lumineuse idée de mettre en place cette forme de collaboration entre nos pays pour pouvoir continuer à travailler ensemble”, a précisé le ministre chargé des affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le diplomate malienne a également signifié que les chefs de gouvernement de l’AES ont renouvelé leur engagement à continuer à travailler de façon solidaire et à coordonner leurs équipes et à les maintenir mobilisés jusqu’à l’atteinte de l’objectif final qui est celui de la dignité, de la souveraineté, mais aussi celui de la prospérité de leurs peuples.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr

(New york)