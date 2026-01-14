K.L.A est un supplétif de l’armée en service dans la commune rurale de Bondoukuy, province du Mouhoun dans la région de Bankui. Il a comparu devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, mardi 2 décembre 2025. Il lui est reproché des faits de tentative de vol aggravé. Les événements se sont déroulés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2025 aux environs de 3h du matin. Le prévenu rentrait d’une soirée dansante. A la hauteur de la gare routière de Bondoukuy, il s’est introduit dans une boutique de vêtements, appartenant à P.O, par le toit qu’il a pris soin de cisailler. Mais, le bruit provoqué par le cisaillement de la tôle, conjugué avec (…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Noufou NEBIE

Yacouba BELEM

Joanny SOW