Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a organisé une séance de travail consacrée au bilan des examens et concours de l’éducation formelle et non formelle de la session 2025, mardi 17 février 2026, à Ouagadougou.

Le bilan des examens et concours, session 2025, de l’éducation formelle et non formelle est globalement satisfaisant. Au Certificat d’études primaires (CEP), sur un total de 294 351 candidats présents, le taux global de réussite s’est établi à 89,21%. Quant aux examens professionnels, ils ont affiché des résultats satisfaisants avec un taux de réussite des personnels de l’éducation de base évalué à 97,06%.

C’est ce qui est ressorti de la séance de travail organisée par la Direction générale des examens et concours de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DGEG-EPPNF), mardi 17 février 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre initiée par le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN), a réuni les responsables techniques, les acteurs du système éducatif, ainsi que les partenaires impliqués dans l’organisation des examens et concours de l’éducation formelle et non formelle.

La tenue de cette rencontre bilan, selon le secrétaire général du MEBAPLN, Ibrahima Sanon, répond à une double exigence. En effet, a-t-il expliqué, elle s’inscrit dans une logique de redevabilité, principe fondamental de bonne gouvernance et participe à l’amélioration continue de la qualité du système éducatif, conformément aux orientations de la Révolution progressiste et populaire. Il a rappelé que plusieurs innovations majeures ont marqué la session 2025, traduisant la volonté du gouvernement à rapprocher l’administration éducative des réalités du terrain. En témoigne, selon lui, la déconcentration réussie de certaines activités clés du CEP mise en œuvre dans cinq régions pilotes que sont le Kadiogo, le Guiriko, le Nakambé, le Nazimon et le Nando, a-t-il laissé entendre.

Les résultats enregistrés en 2025, a indiqué M. Sanon, sont le fruit de la résilience des acteurs qui a permis la tenue effective de tous les examens sur l’ensemble du territoire national malgré un contexte sécuritaire exigeant. il a rappelé l’importance de ce bilan, qui constitue un outil stratégique d’analyse, un espace de remise en question collective et un levier pour renforcer la qualité, l’équité et la crédibilité des évaluations nationales.

La généralisation de la déconcentration des activités du CEP et du concours d’entrée en sixième à l’ensemble des régions, l’intégration de l’évaluation de l’éducation civique et morale, la publication diligente des résultats des examens professionnels, sont entre autres perspectives pour les prochaines sessions, a annoncé le secrétaire général du MEBAPLN, Ibrahima Sanon.

Adama SEDGO

Adama NIKIEMA

(Stagiaire)