Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi: plus de 4,3 milliards FCFA mobilisés au profit des jeunes en 2025

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a tenu sa première session de l’année du cadre de concertation avec les partenaires intervenants dans le domaine de la jeunesse burkinabè, mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE) a mobilisé et investi 4 368 762 951 de francs CFA auprès de ses partenaires au profit de la jeunesse burkinabè en 2025. Cette enveloppe a été investi à travers 194 activités, au profit de 38 254 jeunes, dont 20 000 femmes.

Ces chiffres ont été rendus publics, mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou, à l’occasion de la première session de l’année du cadre de concertation trimestriel avec les partenaires intervenant dans le domaine de la jeunesse. La rencontre a été présidée par la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum.

Selon la première responsable du département, institué le 10 décembre 2024, ce cadre de concertation permet à son ministère de jouer pleinement son rôle de coordination, de suivi et de capitalisation des actions en faveur des jeunes. Il s’agit également d’un cadre d’échanges entre partenaires pour lever les éventuels obstacles liés à la mise en œuvre des projets et programmes. La ministre Pikgbougoum a salué à cet effet, la disponibilité et la constance des partenaires, qu’elle a qualifiée « d’engagement réellement déterminant en faveur de la jeunesse burkinabè ».

Pour l’année 2026, la ministre chargée de la jeunesse a indiqué que les perspectives appellent à consolider les acquis et renforcer la coordination avec l’ensemble des partenaires dans une logique de gestion axée sur les résultats et l’impact. « Ces orientations s’inscrivent dans le cadre du plan de relance et du référentiel national de développement, conformément aux orientations stratégiques du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans cette dynamique, le MSJE entend offrir 25 000 stages d’initiation à la vie professionnelle des jeunes, assurer une animation harmonisée des Centres d’écoute et de dialogue pour jeunes, et déployer 46 000 jeunes volontaires sur des chantiers de développement », a-t-elle précisé.

Pour garantir la cohérence, l’efficacité et la lisibilité des actions, la ministre Pikbougoum a rappelé que les interventions doivent s’aligner sur les référentiels sectoriels, notamment la Stratégie nationale de l’emploi, la Stratégie nationale de la jeunesse et de l’éducation permanente, la Stratégie nationale de développement des sports, des loisirs et de l’économie du sport, ainsi que le plan d’investissement en infrastructures de sport, de jeunesse et de loisirs.

