Les Lumières du Ramadan : « Eclairer le cœur et élever l’âme »

Note introductive

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

Toute la louange est à Allah. Nous Le louons, nous implorons Son aide et Son pardon, et nous cherchons refuge auprès de Lui contre le mal de nos âmes, contre nos faiblesses, nos égarements, nos manquements et nos excès. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer ; et celui qu’Il laisse s’égarer, nul ne peut le guider. J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans associé, Seigneur des cieux et de la terre, Maître du Trône sublime. Et j’atteste que Mouhammad est Son serviteur et Son Messager, envoyé comme miséricorde pour l’humanité entière. Qu’Allah répande sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous les croyants, Sa paix et Ses bénédictions, aujourd’hui et jusqu’au Jour dernier.

Par la grâce infinie d’Allah et par Sa miséricorde, Il nous est encore donné de vivre le mois béni du Ramadan. Un mois qui n’est pas seulement une succession de jours de jeûne et de nuits de prière, mais une véritable source de lumière pour les cœurs, les esprits et les comportements. Le Ramadan est cette lampe divine qu’Allah allume chaque année sur notre chemin afin de dissiper les obscurités de l’insouciance, de l’ignorance, de la dureté du cœur et de la confusion morale. Louanges à Allah pour ce don immense et précieux.

Le Ramadan est une école de clarté intérieure. A travers le jeûne, la prière, la récitation du Coran, l’invocation, l’aumône et la méditation, le croyant est invité à rallumer en lui les lumières de la foi, de la sincérité, de la patience, de la justice et de la miséricorde. Ces lumières ne sont pas destinées à rester confinées dans les mosquées ou dans l’intimité des nuits spirituelles ; elles sont appelées à éclairer nos paroles, nos actes, nos relations et notre présence au monde.

C’est dans cet esprit que, pour ce Ramadan 2026, nous proposons de cheminer ensemble à travers ces Chroniques placées sous le thème général : « Les Lumières du Ramadan ». Un thème qui se veut une invitation à redécouvrir le Ramadan comme un processus d’illumination progressive : illumination de la conscience par la foi, de l’intelligence par la compréhension, du cœur par la proximité avec Allah, et de la société par l’éthique et la bienveillance.

Ce choix thématique repose sur plusieurs constats. D’abord, nous vivons une époque marquée par de multiples obscurités : confusion des repères, fragilisation des valeurs, durcissement des cœurs, individualisme croissant et perte de sens. Dans un tel contexte, le musulman est appelé à être porteur de lumière, non pas par de simples discours, mais par une transformation intérieure authentique qui se reflète dans ses actes et son comportement.

Ensuite, ces Lumières du Ramadan nous rappellent que les actes d’adoration ne sont pas des finalités en soi, mais des moyens d’éclairage et de rectification. Un jeûne qui n’illumine pas le cœur, une prière qui n’éclaire pas la conduite, une récitation qui ne transforme pas l’éthique, sont des lumières éteintes ou affaiblies. Le Ramadan nous invite ainsi à interroger l’impact réel de nos pratiques sur notre relation à Allah et sur notre relation aux créatures.

Enfin, ce thème interpelle chaque croyant sur sa responsabilité personnelle et collective. Etre illuminé par le Ramadan, c’est devenir à son tour source de lumière : dans la famille par la douceur, dans la société par la justice, dans le travail par l’intégrité, et dans l’épreuve par la patience et l’espérance. C’est comprendre que la proximité avec Allah se manifeste véritablement par le service sincère de Ses créatures.

Puisse Allah faire de ce Ramadan 2026 un mois d’illumination véritable pour nos cœurs, un tournant spirituel dans nos vies, et une source de renouveau durable dans nos comportements individuels et collectifs. Puisse-t-Il nous compter parmi ceux qui accueillent Sa lumière, la préservent et la diffusent autour d’eux.

Excellent Ramadan 2026 à toutes et à tous.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI