Fonds de soutien patriotique: en trois ans d’existence, plus de 496 milliards recouvrés

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo et celui de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouédraogo, ont fait le point sur la gestion du Fonds de soutien patriotique et leurs attentes cette année, mercredi 18 février 2026, à Ouagadougou.

Instauré en 2023, le Fonds de soutien patriotique (FSP) a mobilisé

496 966 246 105 FCFA sur une prévision de 400 milliards FCFA. Ces chiffres ont été donnés lors du point de presse du gouvernement, tenu le 18 février 2026.

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, en 2023, les prévisions étaient de 100 milliards FCFA et c’est plus de 99 milliards FCFA soit un taux de 99,04 % qui ont été collectés. « En 2024, nous avions prévu 150 milliards FCFA, et on a reçu plus 175 milliards FCFA soit un taux de 117, 12 %. Et en 2025, nous avons recouvré plus de 222 milliards FCFA sur une prévision de 150 milliards FCFA. Nous sommes allés au-delà de nos attentes », a-t-il expliqué. En 2026, il est attendu 200 milliardsFCFA. « Nous avons la capacité de mobiliser cela au regard de toute la dynamique que nous observons. Donc, nous pensons qu’il n’y a pas d’inquiétude. Déjà à la date du 15 février 2026, le FSP a recouvré 15 milliards FCFA », a témoigné le MEF.

En effet, la mobilisation pour le FSP se fait par des contributions volontaires, des prélèvements sur les salaires et les primes des agents du public et du privé, la taxe sur les biens de consommation et l’obligation pour les entreprises de verser 2 % de leur bénéfice annuel. Les ressources collectées servent à la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le FSP, un outil national de solidarité

« Grâce à ce fonds, des équipements (les blindés, les armes, les munitions) ont été acquis au profit des forces de défense et de sécurité », a ajouté le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Et le MEF de préciser que 3 hélicoptères ont été acquis en 2025 avec des moteurs d’hélicoptères sans oublier les travaux de bitumage du tronçon Kaya -Barsalogho. Aussi, le fonctionnement des VDP en trois ans s’élève à plus 198 milliards FCFA et les investissements à plus de 191 milliards FCFA soit un total de plus de 390 milliards FCFA. « Grâce à toutes ces actions, on constate l’amélioration du taux de reconquête du territoire » a noté M. Ouédraogo.

Pour mettre les Burkinabè en confiance et les motiver à davantage contribuer pour le FSP, les membres du gouvernement ont expliqué le système de gestion des ressources mis en place. « Tout se passe dans la transparence totale parce que nous avons mis en place un conseil d’orientation présidé par le Premier ministre, qui se réunit chaque trimestre. En sus, il y a un comité de gestion chargé de la collecte, de la centralisation et de la gestion des fonds, il se réunit chaque mois pour faire le point. Aussi, le fonds est soumis à des audits de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption », a rassuré le MEF.

Cet exercice de redevabilité se fera également dans des chefs -lieux de régions que sont Bobo-Dioulasso et Gaoua le 7 mars, Fada N’gourma et Tenkodogo le 14 mars, Ouahigouya et Dédougou, le 21 mars prochain.

Fleur BIRBA