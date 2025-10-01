4e Salon de l’emballage agroalimentaire en Afrique (Afood Pack): rendez-vous du 16 au 19 octobre prochain à Ouagadougou

Le comité d’organisation du 4e Salon de l’emballage agroalimentaire en Afrique (Afood Pack) a annoncé la tenue de l’évènement du 16 au 19 octobre 2025, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse, mercredi 1er octobre 2025, dans la capitale.

Le Salon de l’emballage agroalimentaire en Afrique dénommé Afood Pack, un événement hybride (virtuel et présentiel) dédié au secteur agroalimentaire se tient pour la 4e fois, du 16 au 19 octobre 2025, à Ouagadougou. L’annonce a été faite par le comité d’organisation de Afood Pack, au cours d’une conférence de presse, mercredi 1er octobre 2025, dans la capitale. Selon le président du comité d’organisation de Afood Pack 2025, Sylvain Poda, le Salon dont le thème est : « Investissement et financement de l’industrie de l’emballage écologique dans les Etats de l’AES » met l’accent sur l’importance de l’emballage dans la chaîne de valeur, en particulier au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest.

« Depuis sa première édition en 2021, lancée par ICE-T Investment Sarl, le forum a connu une croissance marquée, rassemblant des milliers de participants, experts, investisseurs et innovateurs autour des enjeux de l’emballage durable », a-t-il indiqué. Sylvain Poda a rappelé que l’édition 2024 a officialisé Afood Pack comme le cadre permanent d’échanges et d’évaluation de la loi 045 sur l’interdiction des emballages plastiques non biodégradables au Burkina Faso. « Aujourd’hui, le Salon est un espace reconnu de convergence entre expertises locales et internationales, favorisant l’innovation et la compétitivité dans l’industrie de l’emballage », a-t-il ajouté.

Le Salon de l’emballage agroalimentaire en Afrique, aux dires du président du comité d’organisation, entend créer un cadre de collaboration multisectorielle entre producteurs, transformateurs agroali mentaires, institutions financières, investisseurs et chercheurs. « Le secteur agroalimentaire de l’AES est en forte croissance, stimulant la demande d’emballages adaptés et durables. Cependant, les initiatives écologiques font face à des obstacles majeurs : manque de financement, coûts élevés des technologies vertes et dispositifs financiers encore inadaptés aux réalités locales », a-t-il déclaré.

Trouver des solutions concrètes

L’événement, pour M. Poda, ambitionne de trouver des solutions concrètes pour lever ces barrières, encourager l’économie circulaire et soutenir les Petites et moyennes entreprises (PME) et coopératives locales dans leur transition vers un emballage écologique et compétitif. La chargée de communication de Afood Pack, Sali Touré, a détaillé que l’édition 2025 innove avec la journée de sensibilisation pour les élèves, une extension de la durée

(2 à 4 jours), une soirée gala et un tournoi de maracana.

« Au programme, il y aura des expositions professionnelles, des panels, des ateliers thématiques, des activités culturelles et sportives, une remise de prix et des espaces de networking », a précisé Sali Touré. Des prix sont également au menu de Afood Pack 4, à savoir ceux de la meilleure innovation agroalimentaire, du meilleur « packaging » écologique, du public et du jury pour le concours de pitch, ont fait savoir les conférenciers. Ils ont aussi fait comprendre que le prix du concours du meilleur emballage s’élève à 1 million FCFA. Qui seront les participants ?

Que faut-il entendre par emballage écologique ? Quelle est la place qui sera accordée, lors du Salon, à la loi 045 qui interdit l’utilisation des sachets et emballages non biodégradables au Burkina Faso ? Ce sont autant de questions posées par les journalistes. Concernant la première préoccupation, le commissaire général de Afood Pack, Clovice Ilboudo, par visio-conférence, a souligné que le Salon est ouvert aux ressortissants des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et au monde entier. « L’accent est mis sur l’AES pour promouvoir l’intégration sous régionale », a-t-il relevé.

S’agissant des emballages écologiques, Clovice Ilboudo a fait comprendre que ce sont les emballages de la chaîne de production qui n’affectent pas l’environnement. Ce sont, à son avis, des emballages écoresponsables qui peuvent être faits à base de feuilles de bananier, de colas, des cartons industriels, etc. « Nous appelons les autorités à nous accompagner pour créer des emballages ‘’made in Burkina’’ afin de protéger l’environnement, à tous les niveaux », a lancé le commissaire général de Afood Pack.

A la dernière question, le représentant du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Arnaud Kaboré, par ailleurs, inspecteur de l’environnement, a annoncé qu’un panel va être consacré à la loi 045 pour réunir les acteurs du domaine sur le bien-fondé de la règlementation. Il a, par ailleurs, soutenu que lors du Salon, des acteurs locaux évoluant dans le domaine des emballages vont être sensibilisés. En marge de la IVe édition de Afood Pack, des artistes appelés commandants verts présenteront leur clip d’interpellation pour la protection de l’environnement par l’usage d’emballages écologiques.

