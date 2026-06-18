51es Assemblées annuelles de la BID : Bakou ouvre les débats sur l’intégration régionale au service d’une prospérité durable

Les travaux des 51es Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) se sont officiellement ouverts ce jeudi 18 juin 2026 à Bakou sous la présidence du Chef de l’État azerbaïdjanais, Son Excellence Ilham ALIYEV.

Le Burkina Faso prend part à ces assises à travers une délégation conduite par le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, Gouverneur du Burkina Faso auprès de la BID. La participation du pays à cette rencontre témoigne de son engagement en faveur d’une coopération économique renforcée et de son attachement aux mécanismes de solidarité et d’intégration susceptibles d’accélérer le développement des États membres.

Le rendez-vous de Bakou réunit les Gouverneurs des États membres, les dirigeants d’institutions financières internationales, les partenaires au développement ainsi que des acteurs du secteur privé autour du thème « Intégration régionale pour une prospérité durable ». Ces Assemblées annuelles offrent un cadre de réflexion et de dialogue sur les voies et moyens de renforcer les échanges économiques, les infrastructures régionales, les investissements transfrontaliers et la coopération entre les États membres afin de stimuler une croissance durable et inclusive.

À l’ouverture officielle, le Président azerbaïdjanais, Son Excellence Ilham ALIYEV a présenté les acquis économiques de son pays, mettant en avant une stabilité politique, sociale et financière qui, selon lui, constitue le fondement du développement enregistré depuis l’indépendance il y’a 35 ans. Il a notamment souligné la maîtrise de la dette extérieure, limitée à 6 % du PIB, la solidité des finances publiques avec un budget équilibré ainsi que le partenariat de longue date de son pays avec la BID.

Le Président du Groupe de la BID quant à lui, a plaidé pour une intégration régionale renforcée face à la fragilité persistante des économies mondiales. Mettant en avant les 16 milliards de dollars de financements mobilisés en 2025 et plus de 209 milliards de dollars engagés depuis la création de l’institution, il a souligné la volonté de la Banque de devenir plus réactive aux besoins de ses pays membres à travers un ambitieux plan stratégique quinquennal. Pour Muhammad Sulaiman Al-Jasser, « le véritable développement ne se mesure pas aux milliards décaissés, mais aux vies transformées », la solidarité demeurant un impératif au cœur de l’action de la BID.

Pour le Burkina Faso, ces Assemblées annuelles constituent une plateforme privilégiée pour promouvoir ses priorités de développement, consolider ses partenariats avec le Groupe de la BID et contribuer aux réflexions stratégiques sur les mécanismes permettant de bâtir des économies plus intégrées, plus résilientes et plus prospères.