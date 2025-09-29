76e anniversaire de la République populaire de Chine: sous le sceau du renforcement de la coopération avec le Burkina Faso

L’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a commémoré le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Reépublique po-pulaire de Chine a 76 ans. Sa représentation diplomatique au Burkina Faso a marqué cette date à travers une soirée qu’elle a organisée, vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou. L’activité a connu la présence d’une forte délégation gouvernementale conduite par la ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Marie Stella Eldine Kabré, des personnalités diplomatiques et bien d’autres invités.

Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Deyong Zhao, a fait savoir qu’au cours des 76 ans, le peuple chinois a tracé une voie de développement adaptée à ses propres réa-lités nationales. « La Chine ne cesse d’offrir de nouvelles opportunités au monde grâce à son propre développement, bénéficiant à son peuple et contribuant de manière significative à la paix et au progrès mondiaux », a-t-il soutenu.

Le diplomate chinois a rappelé que cet anniversaire célèbre la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Il a noté que la Chine est prête à œuvrer avec les peuples des autres pays dans le cadre de l’Initiative de la gouvernance mondiale vers « une communauté d’avenir partagé » pour l’humanité et lutter pour la paix et le développement de l’humanité.

Sur la coopération entre le Bur-kina Faso et la Chine, il a déclaré qu’elle est stable, déclarant que son pays applique la politique de tarif douanier zéro sur 100% des produits taxables pour les 53 pays africains dont le Burkina Faso.

Deyong Zhao a confié que de janvier à août 2025, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 668 millions de dollars américains, soit une augmentation de

53,5% en glissement annuel.

Une amitié sincère entre les deux Nations

Aussi, a-t-il rappelé, plus de 5 000 citoyens burkinabè ont obtenu le visa pour la Chine

à des fins commerciales, académiques ou de formation. L’année 2026, a-t-il révélé, sera celle sino-africaine des échanges humains et culturels. « Nous espérons que les deux parties saisiront cette occasion pour organiser des activités d’échanges riches et variées au niveau local, civil afin de renforcer l’amitié entre les deux peuples et d’insuffler constamment un nouveau dynamisme à l’amitié sino-burkinabè », a-t-il espéré.

La ministre déléguée chargée de la Coopération régionale a transmis les félicitations du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue de la République populaire de Chine M. Xi Jinping, au gouvernement et peuple chinois à l’occasion du 76e anniversaire de la Chine. Elle a laissé entendre que la présence du gouvernement burkinabè témoigne de l’esprit de partage, de convivialité, d’une amitié sincère entre les deux Nations.

Mme Kabré a expliqué que depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2018, la coopération entre le Burkina et la République populaire de Chine n’a cessé de se consolider. Elle s’est traduite par une confiance renforcée et des réalisations concrètes sur plusieurs plans. « Nous observons la présence d’entreprises chinoises sur notre territoire

et une intensification des échanges commerciaux », a-t-elle souligné.

Soumaïla BONKOUNGOU

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE