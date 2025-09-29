Championnats nationaux d’athlétisme : 7 performances de niveau continental enregistrées

A la faveur des championnats nationaux d’athlétisme tenus les 27 et 28 septembre 2025 à Ouagadougou, deux records nationaux ont été améliorés et sept performances de niveau continental ont été enregistrées.

Le retour à de meilleures conditions au stade du 4-Août pour championnats nationaux a donné lieu à des prestations remarquables comme l’avaient annoncé les responsables de la Fédération burkinabè d’athlétisme. Plus de 160 athlètes de 58 clubs venus des 17 régions du pays et des invités ont permis de relever le niveau de la compétition cette année. A l’arrivée, deux records nationaux ont été améliorés notamment chez les U20 avec Awa Zongo aux 200m qui a réalisé un chrono de 24’’81 derrière Sita Sibiri vainqueur de l’épreuve (24’’06) et Ali Berté sur les 400 m avec 47’’72, arrivé également 2e en finale derrière Abdoul Kader Ouédraogo (47’’10).

« Nous avons par ailleurs enregistré pour la première fois dans nos championnats nationaux sept performances de niveau continental c’est-à-dire des gens qui ont réalisé des minimas pour les championnats d’Afrique », a ajouté le premier vice-président de la fédération, Missiri Sawadogo. Au 4x100m femmes tout comme au 4x400m mixte, Awa Zongo, Fatimata Koala, Zalissa Zongo, Sita Sibiri, Ali Berté et Soumaïla Sabo ont permis à l’équipe du Guiriko A de monter sur la plus haute marche du podium. Au 10000 m hommes séniors, Fidèle Tankoano de l’AS Police a été le premier après 32’54’’6 de course. Le 5000m femmes U20/séniors a été enlevé par Marie Aude Saboué des Bankui en 19’24’’7.

Les Béninois Yacoub Tchoumou (5000m), Azonhim Sylvain (1500m) et Odette Sawekoua (1500m) ont dominé les courses de fond. Aux 100m haies chez les femmes, la victoire est revenue à Zalissa Zongo (15’’42) et chez les hommes à Abdoul Kader Ouédraogo aux 110m haies (14’’45). Au saut en longueur hommes, Soumaïla Sabo avec un bond à 7,33 m se classe 1er devant Yacouba Loué (7,24m). Chez les filles, Sylvie Sawadogo a été victorieuse avec un saut à 5,75 m. Le triple saut a couronné également Soumaïla Sabo cette fois-ci avec une performance de 16,34m devant toujours Yacouba Loué (16,03).

Dans cette épreuve, Zalissa Zongo avec 12,48m a ravi la première place à son ainée Awa Zongo (12,47) d’un centimètre et Sylvie Sawadogo (12,29). La championne au lancer de disque est Brigitte Tchédé du Bénin auteure d’un jet à 40,72 m qui a devancé Pierrette Yaméogo, 2e avec 28,87m. Chez les hommes, Daouda Coulibaly de l’AS Douanes a été vainqueur avec un lancer à 42,41m. Le représentant des douaniers a été sacré également au lancer de Javelot avec 61,64m. Rachelle Zomodo avec ses 27,47 m de jet s’est emparé de la médaille d’or de l’épreuve chez les femmes.

Voro KORAHIRE