80e Assemblée générale des Nations unies: le Premier ministre est arrivé à New-York

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est arrivé cet après-midi du samedi 20 septembre 2025, à New-York aux États-Unis d’Amérique, où il prendra part à la 80e Assemblée générale(AG) des Nations unies.

A la tête d’une délégation composée des ministres chargés des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, de l’action humanitaire, Pélagie Kaboré…d’experts… le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est arrivé cet après-midi du samedi 20 septembre 2025, à New-York aux États-Unis d’Amérique. Le chef du gouvernement burkinabè est en terre américaine pour prendre part à la 80e Assemblée générale des Nations unies. A sa descente d’avion à l’aéroport, John Fitzgerald Kennedy de New-York, il a été accueilli par de nombreuses personnalités dont l’ambassadeur du Burkina aux États-Unis d’Amérique, Kassoum Coulibaly, des diplomates, des membres de la communauté burkinabè vivant aux USA….

Placée sous le thème « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », cette session offrira aux pays membres de l’ONU un cadre d’échanges et de réflexion sur les défis cruciaux de l’heure. Les débats généraux se tiendront du 23 au 29 septembre 2025.

Au cours de son séjour, le Premier ministre aura de nombreux échanges, des rencontres avec des partenaires internationaux, la communauté burkinabè vivant aux USA, la communauté de l’AES, des chefs de gouvernement de l’AES… Le séjour du chef du gouvernement burkinabè sera marqué aussi par des réunions de haut niveau avec des partenaires internationaux et surtout sa déclaration à la tribune des Nations unies le 27 septembre prochain.

Abdel Aziz Nabaloum

(New-York)