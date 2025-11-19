Accidents de circulation routière: la Police nationale teste son dispositif de constat par drones

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a patronné la cérémonie officielle de test des constats des accidents de la circulation routière avec drone par la Police nationale, mercredi 19 novembre 2025, à Ouagadougou.

Dans un futur proche, les longues attentes pour un constat après un accident sur la route relèveront du passé. La Police nationale a, en effet, effectué le test d’un nouveau dispositif

de constat d’accident par drone, mercredi 19 novembre 2025, à Ouagadougou. Pour le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, l’adoption de ce nouveau dispositif permet de réduire drastiquement le temps d’attente d’une à deux heures mis par les populations après un accident de la circulation routière pour la constatation des faits par les services compétents.

« Avec cette solution, dans le cas d’un accident à moins d’un kilomètre d’un commissariat de police, le drone peut aller directement prendre des images, les traiter et le constat sera fini en moins de 15 minutes et les images imprimées. Mais au-delà d’un kilomètre, les agents vont se déporter sur la voie publique pour les constatations », a expliqué le ministre de la Sécurité. Il a indiqué que le constat d’accident par drones répond principalement à quatre objectifs qui sont de réduire le temps d’intervention pour le constat et celui mis pour effectuer le constat.

A cela s’ajoutent la réduction des risques que les gens prennent pour les tracés sur la route, ainsi que les contestations des reportages de croquis au niveau des commissariats par les parties prenantes. Selon M. Sana, après cette phase de test s’en suivra celle pilote où un commissariat sera désigné pour tester la solution. « Après cette phase pilote nous allons étendre cette solution drone de constat d’accident à toutes les brigades de gendarmerie en milieu rural et également au niveau des commissariats dans les villes », a-t-il poursuivi.

Eviter les erreurs dans la prise des mesures

Quant au commissaire principal de police, Zacharia Hebié, par ailleurs directeur général des Transmissions de l’informatique du ministère de la Sécurité, il a appuyé que ce système de constat par drone assure une acquisition automatique des mesures avec des images géo-référencées. Et l’intégration de ces images permet un traitement cartographique sur le constat et la visualisation des coordonnées GPS de l’ensemble des accidents produits dans la ville. Pour lui, ce dispositif permet d’éviter les erreurs dans la prise des mesures et aussi les contestations lors des confrontations avec les protagonistes. « Le constat d’accident dans l’ancien système est fait manuellement avec des outils.

Dans l’intervention de l’humain, il peut pourtant y avoir des biais de mesures. Deux centimètres de plus ou moins en matière de constat d’accident peut faire toute la différence », a fait remarquer M, Hebié. A ses dires, si les constats se font via le drone, cela va permettre à terme d’avoir dans l’année l’ensemble des accidents de la ville ou de la localité sous forme cartographique, ce qui peut permettre aux autorités de prendre des décisions en matière de politique de la sécurité routière.

Toutefois, le commissaire principal de police a précisé que ce système vient en complément aux images des vidéos surveillances installées dans les artères des villes qui montrent l’évolution des scènes avant, pendant et après un accident. « Nous irons plus loin avec d’autres innovations à venir sur l’ensemble de la chaine du processus de constat d’accidents », a rassuré M. Hebié. A l’occasion de cette cérémonie de lancement, le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thiery Tuina, a interpellé la population sur les attitudes à adopter en circulation routière pour minimiser les cas d’accidents tels que le port du casque et de la ceinture de sécurité, le respect du Code de la route. Il a recommandé également d’éviter la manipulation du téléphone en circulation.

Kadi RABO