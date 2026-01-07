Acquéreur et propriétaires terriens à la barre

Par
JK. Sidwaya
-

L.T et D.T, deux frères ont comparu le 7 novembre 2025 devant la
Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso le 7 novembre 2025 pour destruction volontaire de biens appartenant à autrui. Selon les faits relatés à l’audience, les deux frères ont arraché les bornes qu’un acquéreur a mises pour délimiter le terrain qu’il venait d’acheter. Selon les prévenus, le terrain sur lequel les bornes ont été plantées appartient à leur famille forte de 23 enfants. C’est leur champ familial où leur père avait (…)

Adaman DRABO
Joanny SOW

