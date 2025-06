Armée de l’air: 247 nouveaux aviateurs prêts pour la défense de la patrie

Le Centre d’instruction et de formation militaire de l’armée de l’air (CIFMAA) a mis à la disposition de l’armée de l’air 247 aviateurs entièrement formés dans ce Centre. Ils ont reçu leurs épaulettes, vendredi 20 juin 2025, à Bobo-Dioulasso.

Arrivés au Centre d’instruction et de formation militaire de l’armée de l’air

(CIFMAA), le 12 janvier 2025, au nombre de 250 dont 15 filles, ce sont finalement 247 qui ont achevé leur formation. Ils ont reçu, vendredi 20 juin 2025, leurs épaulettes à la Base

aérienne 2010 de Bobo-Dioulasso. A l’occasion, le commandant du CIFMAA, le capitaine Théodore Kabré, a précisé que la formation a été conduite sur une durée de cinq

mois. Dans un souci de l’adapter aux réalités opérationnelles, les modules comme le combat moto, l’instruction sur le tir au combat, la menace drone FPV, ont été dispensés tout au long de la formation.

Le commandant a prodigué des conseils à ces nouveaux aviateurs qui vont être déployés dans des bases aériennes ou d’autres unités. « La formation ne s’arrête jamais. Restez curieux, restez disponibles, fiers et engagés. Et n’oubliez jamais que le moindre geste

que vous accomplissez, vous le faites au nom de notre armée, au nom du

Burkina Faso », a conseillé le commandant.

Pour le Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, le colonel Brahima Christian Ouattara, la formation de ces aviateurs confirme la capacité de l’Armée de l’air à assurer une formation de ces soldats qui auront pour mission d’assurer la défense et la protection des emprises de l’armée de l’air. Il a souligné que ces soldats vont également participer de façon active à la défense de l’intégrité du territoire national à travers des déploiements sur le terrain aux côtés de leurs frères de l’armée de terre et des autres forces combattantes.

Le délégué de la promotion, Inoussa Ouédraogo, a manifesté sa fierté d’appartenir à la

grande famille des Forces armées nationales et s’est dit prêt à répondre partout au Burkina Faso où le devoir l’appelle. C’est la 2e promotion d’aviateurs que forme le CIFMAA. Il

a été créé en 2024 avec pour mission d’assurer la formation initiale et le

perfectionnement des militaires du rang de l’armée de l’air afin de leur permettre d’accomplir avec efcacité et honneur les missions qui leur seront confiées.

Adaman DRABO

Savouba OUEDRAOGO

(Stagiaire