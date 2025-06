Lutte contre la drogue:  plus de 133 tonnes de substances illicites saisies en 2024

Le ministère de la Sécurité, à travers le Comité national de lutte contre la drogue, a commémoré la 38e Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, le 26 juin 2025 à Ouagadougou.

Chaque 26 juin, le monde entier commémore la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues. Au Burkina Faso, le gouvernement est engagé dans la lutte contre la consommation de la drogue, cette pratique qui détruit des vies, compromet la sécurité et freine le développement. Pour y faire face, le ministère de la Sécurité

à travers le Comité national de lutte contre la drogue (CNLD) a célébré la 38e Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, le 26 juin 2025 à Ouagadougou. Cette année, le thème national a porté sur : « Première stratégie nationale de lutte contre la drogue au Burkina Faso : défis d’un engagement collectif pour sa mise en œuvre ». Pour le secrétaire général du ministère de la Sécurité, Ahmed Ouédraogo représentant le ministre chargé de la Sécurité, cette thématique est hautement symbolique, car pour la première fois, le Burkina Faso dispose d’un cadre stratégique national clair, cohérent et ambitieux pour lutter contre la drogue.

Cette stratégie nationale, couvrant la période 2026-2030, a-t-il indiqué, repose sur quatre axes fondamentaux que sont la prévention, la prise en charge, la gouvernance de la lutte, la réduction de l’offre et de la demande. Le secrétaire permanent du CNLD, Emanoël Kaboré a salué l’élaboration de la stratégie nationale assortie d’un plan d’actions. De son avis, la lutte contre la drogue se faisait de manière isolée par les acteurs sur le terrain.

« Avec la nouvelle stratégie et le plan d’actions, nous entendons fédérer toutes les actions, susciter une mobilisation concertée afin d’agir dans une synergie d’actions », a-t-il assuré. De cette manière, s’est-t-il convaincu, nous pourrons efficacement gagner la bataille de la lutte contre la drogue. D’où son appel aux parents pour une parentalité responsable et aux jeunes pour des choix de vie responsable. Le secrétaire permanent du CNLD a aussi invité les citoyens à un engagement patriotique contre la drogue. Il a plaidé auprès des partenaires techniques et financiers pour le financement conséquent de la lutte contre le fléau avant de donner un aperçu des actions menées au cours de l’année 2024. M. Kaboré a soutenu que les efforts consentis par les différents acteurs de la lutte contre la drogue ont permis d’engranger des résultats appréciables.

Il s’agit entre autres, a-t-il cité, de plus de 89 000 personnes sensibilisées aux méfaits des drogues, 2 599 personnes prises en charge dont une majorité de jeunes, 186 personnes réinsérées après accompagnement, plus de 133 tonnes de substances illicites saisies et 522 personnes traduites en justice pour des infractions liées à la drogue. Selon les organisateurs, les activités entrant dans le cadre de la commémoration de la 38e journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues se poursuivent jusqu’au 16 juillet 2025.

Emmanuel BICABA

Bithia NANEMA

(Stagiaire)