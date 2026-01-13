Assurance-maladie universelle : une signature de convention pour opérationnaliser le régime

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) a signé une convention avec des établissements publics de santé (CHU et CHR), mardi 13 janvier 2026 à Ouagadougou, dans le cadre de la mise en œuvre du régime d’assurance universelle.

Afin d’opérationnaliser le Régime d’assurance-maladie universelle (RAMU) au Burkina Faso,

le ministère des Serviteurs du Peuple a organisé une cérémonie de signature

de convention entre les prestataires de soins du secteur public et la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU), mardi 13 janvier 2026 à Ouagadougou. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a indiqué que cette signature de convention va permettre aux assurés du RAMU de bénéficier, à compter du 1er février 2026, de consultations médicales, de soins de santé, d’examens médicaux ou de produits médicaux.

Il a confié que les opérations d’affiliation et d’immatriculation des assujettis, démarrées au cours du dernier trimestre de 2024 jusqu’au 5 janvier 2026, ont permis d’immatriculer 344 893 agents du public et du privé. Pour la phase pilote, a-t-il poursuivi, 31 441 agents publics assurés cotisant, des régions du Guiriko et du Kadiogo, ainsi que des membres de leurs familles, bénéficieront des prestations des soins de santé du RAMU. Selon M. Traoré, les actions vont s’étendre à l’ensemble des agents publics et d’autres couches de la population au cours de l’année 2026, conformément à l’orientation du Président du Faso le

capitaine Ibrahim Traoré à travers la Révolution progressiste populaire, qui vise à assurer une protection sociale à l’ensemble de la population burkinabè.

Le ministre Traoré a traduit, en outre, sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, en l’occurrence l’Organisation internationale du travail (OIT), à travers le projet « Bâtir des socles de protection sociale pour tous ». Il a félicité l’équipe de la CNAMU pour les résultats obtenus tout en les encourageant à continuer dans la bonne exécution de leurs missions. Le directeur général de la CNAMU, Soumaila Gamsoré, a souligné que l’affiliation concerne toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés du public et du privé. Il a précisé que la demande d’affiliation se fait sur un formulaire à renseigner, délivré par la CNAMU et est accompagnée d’un dossier fourni par le demandeur.

Les deux plus grandes formations sanitaires, les Centres universitaires hospitaliers Yalgado-Ouédraogo de Ouagadougou et Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso ainsi que les structures rattachées sont les structures pilotes de mise en œuvre de l’assurance-maladie universelle. Le directeur général du Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo, Ousmane Néré, a fait savoir que les établissements publics de santé sont en phase avec la signature de convention. Il a rassuré, quant à la charge de travail, que les établissements publics de santé sont disponibles et prêts, très engagés pour que le RAMU soit une réussite.

Emmanuel BICABA

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)