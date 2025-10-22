Axe Ouagadougou-Kaya :  la Brigade mobile des Douanes a saisi 𝐜𝐞𝐧𝐭 (𝟏𝟎𝟎) 𝐟𝐮̂𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐲𝐚𝐧𝐮𝐫𝐞 dissimulés sous une cargaison de sacs vides de ciment

Un camion en provenance de Ouagadougou et à destination de Dori a été arrêté pour contrôle l𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝟏𝟗 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaya à l’entrée de ladite ville. Après une fouille minutieuse, les douaniers ont découvert 𝐜𝐞𝐧𝐭 (𝟏𝟎𝟎) 𝐟𝐮̂𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐲𝐚𝐧𝐮𝐫𝐞 savamment dissimulés sous une cargaison de sacs vides de ciment.

Le véhicule ainsi que son contenu prohibé ont été conduits dans un lieu sécurisé pour la suite de la procédure.

Substance hautement réglementée, le cyanure n’est pas seulement un produit chimique dangereux : il représente une véritable menace pour la sécurité nationale lorsqu’il échappe au contrôle de l’État. Utilisé dans les activités minières, il peut aussi servir à la fabrication d’explosifs ou à des activités illégales susceptibles d’alimenter les réseaux terroristes.

Sa circulation clandestine accroît donc le risque d’empoisonnement des populations, de dégradation de l’environnement et de détournement à des fins destructrices.

En interceptant ce convoi, la Douane a ainsi prévenu un potentiel usage criminel du produit et contribué à la sécurisation du territoire national, au moment où le pays livre une bataille déterminante contre les forces du désordre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mode opératoire témoigne d’une organisation de plus en plus sophistiquée des trafiquants, utilisant des cargaisons anodines comme paravent. Cette méthode rappelle d’autres cas récents, où la vigilance des brigades a permis de mettre la main sur des cargaisons illicites de nature similaire.

Face à cette situation, le Directeur général des Douanes, 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐊𝐀𝐅𝐀𝐍𝐃𝐎, a félicité les agents pour leur professionnalisme avant d’adresser un appel appuyé à la responsabilité citoyenne. Il invite les acteurs du transport et de la logistique, qu’ils œuvrent dans le fret ou le transport de passagers, à signaler toute activité suspecte ou chargement douteux dont ils auraient connaissance.

« 𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐚𝐠𝐢𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞. 𝐂𝐡𝐚𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐢𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐞̂𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 », a-t-il souligné.

Cette saisie, au-delà de sa portée opérationnelle, traduit la détermination constante de l’administration des Douanes à protéger la Nation contre toutes les formes de trafic mettant en péril la sécurité, la santé publique et l’environnement.

Elle rappelle que, sur les routes du pays, la vigilance douanière demeure un rempart essentiel dans la défense du bien commun.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃