Bien profiter de sa retraite: le journaliste Jean Baptiste Ilboudo donne des pistes

Le journaliste à la retraite, Jean Baptiste Ilboudo a dédicacé son œuvre « Comment préparer et bien vivre sa retraite », à l’occasion de la IIe édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA), samedi 4 octobre 2025 à Ouagadougou.

Bien vivre sa retraite nécessite une bonne préparation quand le travailleur est toujours en activité. Le processus de cette préparation, le journaliste à la retraite, Jean Baptiste Ilboudo, l’a consigné dans son œuvre « Comment préparer et bien vivre sa retraite ». La cérémonie de dédicace, présidée par l’ancien ministre de la Culture, Philipe Savadogo, est intervenue, le samedi 3 octobre 2025 à Ouagadougou au cours du 2e Salon panafricain des personnes âgées (SPA). Le livre est disponible à 2 000 FCFA au sein de l’Association nationale des retraités du Burkina Faso (ANRBF) et à la librairie Jeunesse d’Afrique.

L’œuvre de 140 pages est divisée en trois parties. L’auteur aborde dans la première partie, les généralités sur la retraite. Il décline ensuite comment le travailleur doit préparer, organiser sa retraite à travers sept étapes. Il termine enfin dans la 3e partie en expliquant comment vivre bien sa retraite. Le présentateur de l’œuvre, Sita Tarbagdo, a indiqué que le livre est un guide référentiel pour les jeunes en activité mais aussi pour les retraités. Car dit-il, « le retraité qui ne mène pas d’activités pour sa résistance et s’allonge sur le long fauteuil s’attire des maladies et prépare sa mort en douceur ».

Pour y remédier, a-t-il poursuivi, le livre propose plusieurs astuces. Pour l’auteur, Jean Baptiste Ilboudo, le travailleur doit préparer sa retraite dès le 1er jour de sa prise de

service. Celui-ci doit avoir une claire vision de sa retraite, savoir ce qu’il souhaite faire ou être à la retraite.

Le retraité, a-t-il énuméré, doit prendre en compte son logis, ses ressources financières, ses enfants, sa santé. Aussi, quand vient le moment, il y a des fondamentaux à prendre en considération. « L’activité intellectuelle, l’état d’esprit, la santé, l’alimentation, la vie sentimentale et sexuelle, l’activité physique et sportive », a-t-il cité sans oublier les bonnes relations sociales, la spiritualité. Tout en félicitant l’auteur pour son chef d’œuvre, l’ancien ministre Philipe Savadogo a insisté sur les étapes de la préparation de la retraite.L’auteur, Jean Baptiste Ilboudo, est issu de la première promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de Dakar.

Il a été admis à la retraite en 2009, après 36 ans de service dans la Fonction publique nationale et interafricaine. Il est auteur d’autres ouvrages. Militant dans la société civile, il a été le 1er président de l’Observatoire burkinabè des médias (OBM). II a été le 3e président de l’Association des retraités de l’information et de la communication (ARCI) dont il est actuellement un membre d’honneur. Il est aussi le 1er vice-président de l’Association nationale des retraités du Burkina Faso (ANRBF).

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)